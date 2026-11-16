انخفاض النفط واستقرار الذهب بعد تراجعه لأدنى مستوى في عام

وطن للأنباء: انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بتوقعات بفائض في المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتًا، ما نسبته 0.49%، ليصل إلى 95.37 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي بنسبة 0.26%، ما يعادل 23 سنتًا، مسجلًا 88.33 دولارًا.

إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، لتسجل في المعاملات الفورية 3877.66 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3880.60 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 47.39 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1477.76 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 1.5% إلى 985.48 دولارًا للأوقية.