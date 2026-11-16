6 ناقلات منذ امس.. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام في هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية حرس الثورة في إيران، اليوم الاثنين، انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية خلال محاولتهما العبور عبر المسار الجنوبي المخالف في مضيق هرمز.

وأوضحت البحرية أنّ الناقلتين كانتا تبحران، قبل ساعات، بتوجيه مباشر من القوات الأميركية وبدعم من طائرات مقاتلة تابعة للجيش الأميركي، حين حاولتا العبور عبر هذا المسار.

وأضافت أنّ اصطدامهما بالألغام البحرية أعقبته "سلسلة انفجارات ضخمة أضاءت سماء مضيق هرمز لساعات"، مشيرةً إلى أنّ الانفجارات وقعت بالقرب من سفينتين كانتا قد استُهدفتا في وقت سابق.

وبحسب البحرية، ارتفع عدد ناقلات النفط التي تعرضت للحريق والغرق في مضيق هرمز منذ أمس إلى 6، فيما انتشر التلوث الناجم عن الانفجارات على طول الساحل وفي مياه المضيق بالكامل.

"المسار الجنوبي الأميركي تحوّل إلى حقل ألغام ونيران"

وأكدت بحرية حرس الثورة أنّ إجراءاتها العقابية تأتي رداً على الحصار غير القانوني الذي يفرضه الجيش الأميركي، وانتهاك اللوائح الإيرانية المنظمة للملاحة في مضيق هرمز.

كذلك، شدّدت البحرية على أنّه سيتم التعامل بحزم مع أي ناقلات مخالفة، محذّرةً مالكي شركات النفط من أنّ "المسار الجنوبي الأميركي" المستحدث في المضيق "قد تحوّل الآن إلى حقل ألغام ونيران".

كما حذّرت من أنّ "الثقة في أكاذيب القادة العسكريين الأميركيين والتعاون معهم لن يؤدي إلا إلى تحويل سفنكم إلى وقود لهذه النيران".

وفي السياق نفسه، أعلنت بحرية الجيش الإيراني، بعد منتصف ليل الأحد–الاثنين، أن ناقلة نفط مخالِفة اصطدمت قبل ساعات بلغم بحري إلى الشرق من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

يأتي هذا فيما حذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق، مطالبةً الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".