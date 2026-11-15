الثلاثي جبران يعزف فلسطين في بولندا.. أنغام تحمل الهوية ورسالة شعب لا ينكسر

وطن للأنباء: في أمسية وطنية وثقافية مميزة، أحيا الثلاثي جبران حفلاً موسيقياً ضمن فعاليات المهرجان الثقافي في مدينة وودج البولندية، قدّموا خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتجذّرة في عمق الثقافة والهوية والتراث الفلسطيني، لتصدح أنغام العود حاملةً حكاية فلسطين، وتاريخ شعبها، ووجدان أجيالها، ورسالة شعب متمسك بأرضه وحقوقه الوطنية.

لقد شكّل الحفل أكثر من مجرد لقاء فني؛ فقد كان مساحةً لحضور فلسطين بثقافتها وإبداعها وأصالتها، وتأكيداً على أن الهوية الوطنية لا تُختزل في الجغرافيا، وأن الفن الفلسطيني قادر على عبور الحدود والوصول إلى ضمائر الشعوب، حاملاً صوت الحرية والكرامة والعدالة.

بدوره أكد رئيس الجالية الفلسطينية في بولندا أن الثقافة والموسيقى والتراث تمثل أحد أهم أدوات النضال الوطني، وركيزة أساسية في حماية الهوية الفلسطينية والدفاع عن الرواية الوطنية، كما تشكّل جسراً للتواصل الإنساني والحضاري بين الشعوب. وشدد على أن آلة الموسيقى لا تقتل، بل تبث الروح والحياة، وتزرع الأمل، وتوحّد الإنسانية حول قيم الحرية والجمال والسلام.

وشهد المهرجان حضوراً جماهيرياً واسعاً من الجمهور البولندي، إلى جانب مشاركة أبناء الجالية الفلسطينية وممثليها ورموزها، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، في مشهد يعكس حيوية الحضور الفلسطيني في بولندا، وإصرار أبناء شعبنا في الشتات على التمسك بهويتهم الوطنية، ونقل ثقافتهم وتراثهم إلى الأجيال، وتعزيز التضامن والتواصل مع الشعوب الصديقة.

من فلسطين إلى بولندا، يصدح العود بحكاية وطن، وتتحول الموسيقى إلى رسالة انتماء وصمود. فالثقافة فعل مقاومة، والهوية ذاكرة لا تمحى، وفلسطين ستبقى حاضرة في وجدان أبنائها، أينما كان.