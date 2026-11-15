بنك القدس يستضيف أمسية علمية لجمعية اختصاصيي الغدد الصماء والسكري ويعلن التكفل باحتياجات عدد من مرضى الجمعية.

وطن للأنباء: استضاف بنك القدس في قاعات مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة رام الله، أمسية علمية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، نظمتها جمعية اختصاصيي الغدد الصماء والسكري الفلسطينية، بمشاركة رسمية وطبية واسعة، وحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، وممثل عن وزير الصحة الدكتور معتصم محيسن، والرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، ورئيس الجمعية الدكتور حسن عيده وأعضاء الجمعية ، إلى جانب عدد من الأطباء والاختصاصيين وممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والصحية، وعدد من مرضى السكري ومتابعي الجمعية.

وافتُتحت الأمسية بكلمة لرئيس الجمعية، أعقبها كلمة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ثم كلمة الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، وكلمة ممثل وزير الصحة الدكتور معتصم محيسن، حيث أكدت الكلمات أهمية تكامل الجهود الرسمية والطبية والمجتمعية في تعزيز الوعي بمرض السكري، ودعم المصابين به، وتوسيع نطاق الوقاية والتشخيص المبكر.

وأكد شاور اعتزاز بنك القدس باستضافة هذه الأمسية بالتعاون مع الجمعية، مشيراً إلى أهمية الشراكات التي تجمع الخبرة الطبية بالمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى خطوات عملية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين. وقال: "نؤمن بأن المعرفة الطبية حين تلتقي بالمسؤولية المجتمعية تتحول إلى قوة حقيقية لإحداث التغيير، وأن الشراكات الحقيقية تظهر قيمتها عندما تستجيب للاحتياجات الفعلية للناس، وتساهم في تحسين جودة حياتهم".

وتواصلت فعاليات الأمسية باستعراض عدد من الحالات المرضية والتجارب الواقعية لأشخاص يتابعون مع الجمعية، حيث جرى تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المرتبطة بإدارة مرض السكري ومتابعته، إلى جانب تقديم محاضرة علمية متخصصة تناولت الجوانب الطبية والتوعوية للمرض، وأهمية المتابعة المنتظمة والالتزام بالإرشادات العلاجية والوقائية.

وخلال استعراض الحالات، وفي لفتة إنسانية لاقت تفاعلا وتقديراً من الحضور، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، استعداد البنك للتكفل بتأمين المجسات والاحتياجات اللازمة للحالات التي عرضتها الجمعية، وذلك بالتنسيق والتعاون معها، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المترتبة على متابعة المرض، وتعزيز قدرة المرضى على إدارة حالتهم الصحية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على أهمية تحويل الشراكات المجتمعية إلى استجابات عملية للاحتياجات الفعلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الطبي بما يخدم صحة الإنسان ويحسّن جودة حياته.

من جانبها، ثمّنت الجمعية استضافة بنك القدس للأمسية ومساندته للجهود التي تبذلها، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية في تعزيز الوعي الصحي وتسليط الضوء على احتياجات مرضى السكري.

وتعكس هذه الأمسية أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والطبية والقطاع الخاص، في دعم المبادرات الصحية التي تجمع المعرفة العلمية بالمسؤولية المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة.