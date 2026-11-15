آيزنكوت يهاجم نتنياهو: تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح تهديداً مباشراً للديمقراطية

وطن للأنباء: شنّ السياسي الإسرائيلي غادي آيزنكوت هجوماً حاداً على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقويض المؤسسات الإسرائيلية وإخضاعها لمصالحه السياسية والشخصية، ومطالباً بإنهاء بقائه في السلطة.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو "تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح تهديداً مباشراً للديمقراطية"، مضيفاً أنه لا يجوز أن يبقى في السلطة ولو لدقيقة واحدة.

آيزنكوت: نتنياهو أفسد المؤسسات الاسرائيلية

وأضاف أن إسرائيل لم يعد فيها شيء لم يتعرض للإفساد أو التشويه أو الإخضاع، على حد تعبيره، في سبيل ضمان استمرار نتنياهو سياسياً وبقائه في منصبه.

اتهامات جديدة تتعلق بالتدخل في الانتخابات

وفي سياق متصل، أشار آيزنكوت إلى قضية "قطر غيت"، المتعلقة بشبهات ارتباط مقربين من مكتب رئيس الوزراء بقطر، معتبراً أن شبهات جديدة تتعلق بالتدخل في العملية الانتخابية تثير مخاوف إضافية بشأن نزاهة المؤسسات الإسرائيلية.

وتتعلق الاتهامات المتداولة بشبهات استخدام أجهزة الشرطة والإجراءات الأمنية ضد مواطنين عرب في إسرائيل، إلى جانب مزاعم بشأن زرع أدلة وغياب أوامر تفتيش أو اعتقال سارية المفعول، وهي ادعاءات لم يثبت صحتها بصورة مستقلة.

تعهد بتشكيل لجنة تحقيق

وتعهد آيزنكوت بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما وصفه بتدخل مكتب رئيس الوزراء في يوم الانتخابات، والتحقيق في سلوكهم قبيل الانتخابات وخلالها، بما يشمل مدى استخدام مؤسسات اسرائيلية في التأثير على العملية الانتخابية.