مستوطنون يحرقون خيمة في تجمع بدوي غرب رام الله

وطن للأنباء: أحرق مستوطنون، مساء يوم السبت، خيمة في تجمع بدوي قرب قرية دير قديس غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أقدموا على إحراق خيمة في تجمع بدوي بمنطقة المغاير شمال شرق قرية دير قديس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة المغاير يواصلون اعتداءاتهم بحق سكان التجمع البدوي في المنطقة، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على الأراضي لصالح توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.