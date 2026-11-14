قوات الاحتلال تقصف بقذيفتين أراضي في ريف القنيطرة الجنوبي

وطن للأنباء: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، بقذيفتين مدفعيتين الأراضي الواقعة شرقي قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت "الإخبارية السورية" أن القصف استهدف أراضي زراعية شرقي القرية، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ويأتي القصف بالتزامن مع سلسلة توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة، اليوم، حيث توغلت قوات الاحتلال بـ 6 آليات عسكرية في قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط.

كما توغلت قوة أخرى في قرية المشيرفة، ونصبت حاجزاً عسكرياً وعمدت إلى تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم.

وتكثف قوات الاحتلال اعتداءاتها على الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، من خلال التوغل والاعتقالات وتجريف الأراضي، في خرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك الموقع مع سوريا عام 1974