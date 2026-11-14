الفدائي يخسر أمام إيران بهدفين في بطولة البصرة الدولية

وطن للأنباء: خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أمام منتخب إيران بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن بطولة البصرة الدولية.

وصمد المنتخب الوطني لأكثر من 75 دقيقة أمام الهجمات الإيرانية، خاصة مع طرد اللاعب عميد صوافطة في الدقيقة الـ66، لكن بعدها انهار وتلقت شباكه هدفين لتتواصل العقدة أمام المنتخب الإيراني القوي.

وتأثر المنتخب كثيرا لكثرة الغيابات عن صفوفه، والاعتماد على لاعبين لم يلعبوا في صفوف الوطني منذ فترة طويلة، ما عكس سوء الأداء خلال شوطي اللقاء الذي شهد سيطرة شبه مطلقة للمنتخب الإيراني الذي هدد مرمانا في أكثر من هجمة، لكن تألق الحارس رامي حمادة حرمه من الخروج فائزا بنتيجة كبيرة.

المنتخب الإيراني بدأ اللقاء مهاجما، ولاحت له العديد من الفرص خلال الدقائق الأولى من زمن الشوط الأول.

وكان الظهور الأول لمنتخبنا في الدقيقة الـ 20 من بدر موسى بعد كرة مرتدة سريعة من الحارس وصلت إلى أسد الحملاوي الذي مررها إلى موسى الذي سددها برعونة ضعيفة من خارج صندوق الجزاء سهلة بين يدي الحارس.

وشهدت الدقيقة الـ22 أخطر الفرص لإيران من جعفر سليماني الذي سدد الكرة قوية من داخل صندوق الجزاء تألق الحارس رامي حمادة بإبعادها عن مرماه ببراعة.

ولاحت في الدقيقة الـ27 فرصة أخرى لإيران أبعدها خالد النبريص، بعد عرضية عكسها محمد جواد نجاد قوية برأسه ارتطمت بالقائم وأبعدها النبريص من أمام المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الوضع لم يتغير خلال مجريات الشوط الثاني، وكاد اللاعب محمد موهيبي في الدقيقة الأولى من زمن الشوط أن يسجل هدف التقدم لبلاده من تسديدة من أمام المرمى تألق الحارس في ابعادها.

وزادت أمور الوطني سوء في الدقيقة الـ66 بعد طرد حكم اللقاء، لاعب المنتخب عميد صوافطة بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل لاعبو إيران النقص العددي في صفوف المنتخب ليفتتح نجم المنتخب سردار أزمون التسجيل في الدقيقة الـ76 بعد عرضية زميله حسين جوردزي ليجد نفسه وحيدا أمام المرمي ويحول الكرة بسهولة في الشباك الفلسطينية.

وقبل دقائق من النهاية عزز اللاعب صالح جرداني من تقدم بلاده بهدف ثان بنفس سيناريو الهدف الأول من تمريرة من نفس اللاعب ليودعها الشباك.