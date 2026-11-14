إيران تكشف إمكانية زيادة مدى صاروخ "خرمشهر" وتهدد باستهداف قواعد أميركية بعيدة

وطن للأنباء: كشف التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن مدى صاروخ «خرمشهر» الباليستي، الذي يبلغ حالياً نحو 2000 كيلومتر، يمكن أن يصل إلى أضعاف مداه الحالي من خلال إجراء تعديلات على وزن الرأس الحربي الذي يحمله.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن تغيير وزن الرأس الحربي يتيح زيادة مدى الصاروخ، بما قد يسمح باستخدامه لاستهداف القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في أوروبا، في تطور يعكس رسائل طهران بشأن قدراتها الصاروخية ومدى وصولها.

تعديل الرأس الحربي يفتح خيارات جديدة لمدى الصاروخ

وبحسب ما أورده التلفزيون الإيراني، فإن تقليل وزن الرأس الحربي للصاروخ يتيح زيادة المسافة التي يمكن أن يقطعها، مقارنة بمداه الحالي البالغ نحو 2000 كيلومتر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وتزايد التحذيرات الإيرانية من اتساع نطاق أي مواجهة عسكرية مقبلة لتشمل مواقع وقواعد أميركية خارج المنطقة.

عراقجي: تعزيز القدرات العسكرية عامل أساسي للردع

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاستعداد العسكري وتعزيز القدرات الوطنية يمثلان أحد العوامل الأساسية للردع في مواجهة التهديدات الخارجية.

وقال عراقجي إن إيران يتعين عليها الوصول في المجال العسكري إلى مرحلة يفقد فيها العدو الأمل في تحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية بناء قدرات وطنية تجعل أي اعتداء عليها مكلفاً.

وتعكس تصريحات الوزير الإيراني تمسك طهران باستراتيجية تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية، في ظل استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية.

رضائي يتوعد باستهداف القواعد الأميركية البعيدة

من جهته، وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، تحذيراً مباشراً إلى الولايات المتحدة، متوعداً بأن أي هجوم أميركي جديد على إيران سيقابل باستهداف القواعد العسكرية الأميركية البعيدة أيضاً.

وقال رضائي، في حوار خاص مع قناة «الميادين»، إن الرد الإيراني لن يقتصر بالضرورة على المواقع العسكرية القريبة، في إشارة إلى احتمال اتساع نطاق الاستهداف في حال تجدد المواجهة.

وتأتي هذه التهديدات بالتزامن مع الكشف عن إمكانات زيادة مدى صاروخ «خرمشهر»، في رسالة إيرانية مفادها أن أي مواجهة عسكرية جديدة قد تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة، وتضع القواعد الأميركية البعيدة ضمن دائرة التهديدات.