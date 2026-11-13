الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة غاز إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في ناقلة غاز مسال بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز الذي يقع في صلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر الحرس الثوري، اليوم الجمعة، أنه "قبل بضع ساعات، حاولت سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال في شرق مضيق هرمز عبور مسلك غير مرخص له بجنوب المضيق، لكنها أصيبت بلغم بحري وشهدت انفجارا عنيفا".

ولم يحدد الحرس الثوري اسم السفينة، أو البلد الذي ترفع علمه.

وأبلغت طهران في الأسابيع الأخيرة عن نشوب حرائق في سفن عدة داخل مضيق هرمز، فيما تؤكد واشنطن إزالة القسم الأكبر من الألغام فيه.

وأعلن الحرس الثوري في وقت سابق الجمعة، أن قواته استهدفت نظام رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وفق بيان نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني.

وتراجعت وتيرة الأعمال الحربية بشكل ملحوظ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل، الا أن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الضربات من حين لآخر.

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أنه تصدى لهجوم شنه الحرس الثوري الإيراني على أحد راداراته في البحرين، مؤكدا عدم وقوع "إصابات أو أضرار"، بعدما أعلنت طهران أنها "استهدفت ودمرت رادارا للإنذار المبكر" في الدولة الخليجية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان نشرته على منصة إكس، إن الحرس الثوري "أطلق طائرتين مسيّرتين هجوميتين باتجاه البحرين، وقد أسقطت القوات الأميركية كلتيهما، من دون وقوع إصابات أو أضرار".