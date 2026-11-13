الصحة العالمية: 950 ألف نازح في غزة يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات

وطن للأنباء: قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت، إن نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة.

وحذرت فيردت خلال مشاركتها عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت إن "الخدمات الصحية في غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، وإن النظام الصحي يعمل بالفعل فوق طاقته، بينما تحاول المنظمة وشركاؤها إبقاءه قائما رغم النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية".

وأضافت أن أمطار الأيام القليلة الماضية قدمت مؤشرا على ما ينتظر القطاع خلال الأشهر المقبلة، رغم أن الشتاء لم يبدأ فعليا بعد، مؤكدة أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأوضحت أن فرق المنظمة تحدثت إلى عائلات جرفت مياه الفيضانات خيامها، مع أنها تمثل بالنسبة إلى كثيرين المأوى الوحيد والمساحة الوحيدة الخاصة بهم، محذرة من أن اختلاط مياه الصرف والنفايات والمياه الملوثة بأماكن النوم وإعداد الطعام ورعاية الأطفال داخل المخيمات المغمورة يزيد مخاطر الأمراض.

وكشفت فيرت عن أن حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة ارتفعت بنحو 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وباتت تشكل 11% من إجمالي المراجعات الطبية قبل بدء الشتاء.

وأشارت إلى أن نحو 9 منشآت صحية تعرضت لأضرار مختلفة، فيما تعرقل الأمطار وصول العاملين إلى أماكن عملهم والمرضى إلى العيادات، مطالبة بإدخال الخيام والأغطية البلاستيكية المتينة والمشمعات، إضافة إلى المواد اللازمة لتوفير المياه النظيفة وإدارة النفايات.

ولفتت فيرت إلى أن تحديد الفيروسات أو مسببات الأمراض بسرعة يتطلب معدات مختبرية غير متوفرة، مطالبة بالسماح فورا بإدخالها إلى غزة، إلى جانب الأجهزة الطبية وقطع الغيار والمولدات والمحركات والوقود.

وختمت بالقول إن الشتاء الرابع في غزة سيختبر مجددا نظاما صحيا بلغ أقصى حدود قدرته، وإن التحرك العاجل كان يجب أن يبدأ قبل أشهر عندما حذرت الأمم المتحدة من الوصول إلى هذا الوضع.