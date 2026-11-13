الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي دفع النظام الصحي بغزة لحافة الانهيار

وطن للأنباء: قالت الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي المستمر منذ سنوات دفع النظام الصحي في قطاع غزة إلى حافة الانهيار.

وأوضح مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، في بيان اليوم الجمعة، "أن غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استهدفت مبنى يضم قسم العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين".

وأشار البيان إلى "أن مجمع ناصر الطبي يعد أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها في المنطقة، لافتا إلى أنه تم استخدام 3 صواريخ في الهجوم، انفجر واحد منها فقط، فيما تشكل الذخائر غير المنفجرة خطرا إضافيا على المرضى والعاملين في المجال الصحي والمدنيين".

وتطرق إلى تعرض مجمع ناصر الطبي لعدوان للاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/ آب 2025، حيث أسفرت 3 غارات جوية خلالها عن استشهاد 22 مواطنا، بينهم 5 صحفيين.

وأشار البيان إلى أن تقريرا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2024 "تناول الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مستشفيات غزة"، لافتا إلى "أن معظم مستشفيات القطاع كانت قد دُمرت بحلول ذلك الوقت".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي لم يقدم معلومات كافية تتيح التحقق بصورة مستقلة من ادعاءاته بأن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي الذين استهدفهم فقدوا وضعهم الخاص المحمي بموجب القانون الدولي، وتحولوا إلى أهداف عسكرية".

وشدد المكتب على أن "الهجمات المباشرة على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى والجرحى تشكل جرائم حرب"، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت الصحية والأشخاص الموجودين فيها وفقا للقانون الدولي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الخميس بعدة غارات جوية أحد مباني مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين.