حزب الله يدين مجزرة مجمع ناصر: جريمة حرب موصوفة شجعها الصمت الدولي

وطن للأنباء: أدان حزب الله بشدة، اليوم الجمعة، العدوان الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مبنى الجراحات في مجمع مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة العديد من الأطباء والمرضى والعاملين في المستشفى، وإخراج المبنى عن الخدمة.

واعتبر حزب الله، في بيان صادر عنه، أن هذا الاستهداف يمثّل "جريمة حرب جديدة موصوفة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم والاعتداءات بحق المستشفيات والمنشآت الطبية".

وشدد البيان على أن هذه الجريمة "تثبّت الطبيعة الإجرامية المتأصلة لدى هذا العدو، الذي يواصل حرب الإبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية"، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية التي تفرض حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها.

وأكد حزب الله أن استهداف المنشآت والطواقم الطبية والمرضى والجرحى "لا يمكن تبريره بأي ذريعة أو ادعاء"، محذراً من أن استمرار "الصمت الدولي والعربي المخزي" إزاء هذه المجازر سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة.

وختم حزب الله بيانه بتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال وقادته على انتهاكاتهم ومجازرهم.