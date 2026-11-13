3 شهداء ونحو 20 مصابا إثر قصف مدفعية الاحتلال دير البلح

وطن للأنباء: استشهد 3 مواطنين، بينهم طفل وسيدة، وأصيب نحو 20 آخرين، غالبيتهم من الأطفال، جراء قصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط أبراج القسطل بعدة قذائف، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، بينهم طفل والمواطنة سمر أبو ستة، وإصابة نحو 20 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا المناطق الشرقية من مدينة غزة.