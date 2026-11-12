مصرف الصفا ينفذ لقاءات توعوية في المدارس لتعزيز الثقافة المالية ضمن فعاليات الاسبوع المصرفي

وطن للأنباء: نفّذ مصرف الصفا سلسلة من اللقاءات التوعوية في المدارس ضمن مشاركته في فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، الذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وجمعية البنوك في فلسطين، واضعاً إدارة المال والادخار والاستخدام الآمن للخدمات المصرفية في صلب حواراته مع الطلبة.

وقدّم موظفو المصرف خلال الزيارات محتوى توعوياً مبسّطاً يربط المفاهيم المالية بمواقف من الحياة اليومية للطلبة، بدءاً من تنظيم المصروف وتحديد أولويات الإنفاق، وصولاً إلى وضع أهداف للادخار والتخطيط للاحتياجات المستقبلية. كما عرّفوا الطلبة بدور المصارف وطبيعة خدماتها وأساسيات الصيرفة الإسلامية، بما يساعدهم على تكوين معرفة مبكرة بعلاقتهم بالمال والمؤسسات المالية.

وخصّصت اللقاءات مساحة للتوعية بالخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، والتعريف بأهمية حماية المعلومات الشخصية والمصرفية، والحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

وتندرج هذه المشاركة ضمن اهتمام مصرف الصفا بدعم المبادرات التعليمية والمجتمعية، وترسيخ المعرفة بالصيرفة الإسلامية والخدمات المالية الحديثة، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة للتخطيط لمستقبله المالي واتخاذ قرارات أكثر وعياً.