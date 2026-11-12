"العائلة" مجموعة قصصية جديدة لليالي درويش عن دار طباق

وطن للأنباء: صدرت حديثًا عن دار طباق للنشر والتوزيع المجموعة القصصية «العائلة» للكاتبة ليالي درويش، وتضمّ المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة، تقع في 132 صفحة من القطع المتوسط. وحمل الغلاف لوحة للفنانة صابرين الحاج أحمد.

وتتناول المجموعة العائلة بوصفها فضاءً للدفء والألم في آنٍ واحد، وتقترب من عوالم البيوت وما تخفيه من حكايات ومشاعر وتصدّعات، من خلال أصوات سردية تتحدث بضمير المتكلم في معظم القصص. وتستكشف الكاتبة موضوعات الفقد والحزن والخوف والوحدة والعلاقات المؤذية، متتبعةً أثر جراح الطفولة في حياة الإنسان، وما يتركه الصمت وغياب الحب من ندوب في العلاقات العائلية.

وتتنقل القصص بين تجارب إنسانية متعددة، من بينها رحيل أب جمعته بابنه علاقة مؤذية، وأخ غائب يظل حاضرًا على مائدة الطعام، وطفلة تحلم بأن تصبح غيمة، وزوجة تواجه العنف والخيانة، وأطفال ينتظرون عند «باب الأرض» في الجنة وصول ذويهم. كما تلجأ الكاتبة إلى أصوات سردية غير مألوفة، فتمنح كرسيًا متعبًا أو جسدًا في قبر فرصة رواية الحكاية.

ومن عناوين المجموعة: «البيت الجائع»، و«رائحة لئيمة»، و«أغنية ماتت مبكرًا»، و«إعادة تدوير»، و«عودة الأخ الميت»، و«الطفلة الغيمة»، و«وحيد في الجنة»، و«ذلك الولد، ذلك البيت».

وتتميّز قصص درويش بلغة شعرية مكثفة تمزج القسوة بالحنان، وتفتح، رغم ما تحمله من وجع، نوافذ صغيرة على الأمل والنجاة. وتختتم المجموعة بقصة «كم هو لذيذ ذلك الحمص!»، التي تستعيد أثر الحنان الإنساني وقدرته على تبديد شيء من العتمة.