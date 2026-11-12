"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 1.36%

وطن للأنباء: قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 1.36%.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة بنسبة 4.11%، وبارتفاع طفيف نسبته 0.07% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.67% في الضفة الغربية، رغم استمرار ارتفاع المحروقات السائلة والغازية، خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة بشهر أيلول 2026.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2026 مع شهر تشرين أول 2025، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.45%، بواقع 6.40% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.54% في القدس، وبنسبة 2.48% في الضفة الغربية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.36% في فلسطين خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة مع شهر أيلول 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 28.72%، وأسعار البطاطا بنسبة 25.32%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 14.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.44%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 6.42%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.39%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 5.08%، وأسعار الغاز بنسبة 4.75%، وأسعار الخبز "الكماج" بنسبة 2.78%، وأسعار البقول المجففة بنسبة 2.19%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.01%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.62%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 4.11% خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة مع شهر أيلول 2026. وهو استمرار للارتفاع الذي حدث خلال شهر أيلول 2026 حيث سجل المؤشر ارتفاعاً حاداً نسبته 11.36% مقارنة بشهر آب 2026، ويعزى ذلك الى مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية والسياسية؛ في مقدمتها القيود المفروضة على دخول البضائع، وإغلاق المعابر أو تعطيلها تزامناً مع فترة الأعياد اليهودية نهاية أيلول وبداية تشرين أول، ونقص المعروض من السلع الأساسية، وتراجع القدرة الإنتاجية المحلية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، والرسوم المفروضة على عمليات تنسيق دخول البضائع.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا والبصل الناشف 9 شواكل/كغم لكل منهما، وطحين أبيض مستورد 84 شيكلاً/25كغم، وخبز "كماج" 4.22 شواكل/كغم، والسكر 5 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد 15 شيكلاً/كغم، والكوسا 16 شيكلاً/كغم، والباذنجان 7 شواكل/كغم، وفلفل اخضر حار 26 شيكلاً/كغم، وفليفلة حلوة ملونة 24 شيكلاً/كغم، وسجائر رويال 735 شيكلاً/باكيت 20سيجارة، وعدس مجروش 7 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 41 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 111 شيكلاً/ أسطوانة 12كغم، والدجاج 23 شيكلاً/كغم، والبيض 37 شيكلاً/كرتونة 2كغم، وزيت الزيتون 38 شيكلاً/كغم.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر تشرين أول 2026، مقارنة مع شهر أيلول 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.87%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.41%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 17.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.17%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البصل الناشف والبطاطا 5 شواكل/كغم لكل منهما، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البرتقال 4 شواكل/كغم، والليمون 5 شواكل/كغم، والتفاح والملفوف وبندورة عناقيد 10 شواكل/كغم لكل منها، والافوكادو وخيار بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم لكل منهما، وفليفلة حلوة ملونة 11 شيكلاً/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة رغم استمرار ارتفاع أسعار المحروقات السائلة والغازية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.67% خلال شهر تشرين أول 2026، مقارنة مع شهر أيلول 2026، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.54%، وأسعار البيض بمقدار 4.95%، وأسعار الفواكه الطازجة 4.46%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.53%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 10.57%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.36%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 7.15%، وأسعار الغاز بنسبة 5.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.66%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.10%.

كما انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 10 شواكل/كغم، والبيض 14 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والبرتقال والليمون 4 شواكل/كغم لكل منهما، والافوكادو 13 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 69 شيكلاً/كغم، في المقابل ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البطاطا 5 شواكل/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والثوم الناشف 15 شيكلاً/كغم، والسولار 8.99 شواكل/لتر، واسطوانة غاز 94 شيكلاً/ أسطوانة 12كغم، وبندورة عناقيد 8 شواكل/كغم، وفلفل اخضر حار7 شواكل/كغم، والبنزين "95" 7.92 شواكل/لتر.