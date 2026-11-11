رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا وخارج الشرق الأوسط إذا استُخدمت لضرب إيران

وطن للأنباء: هدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط، بما فيها أوروبا، إذا انطلقت منها طائرات لشن هجمات على إيران، مؤكداً أن الرد الإيراني على أي اعتداء جديد لن يكون مقيداً جغرافياً.

وقال رضائي إن طهران ستستهدف أي قاعدة عسكرية أميركية تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد الأراضي الإيرانية، بغض النظر عن موقعها، مضيفاً أن الرد قد يشمل قواعد وجزراً تعتقد واشنطن أنها تقع خارج مدى الصواريخ الإيرانية.

وأكد أن القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية باتت أكبر بكثير مما كانت عليه في بداية الحرب، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت، وفق ادعائه، من استهداف طائرات أميركية من طرازات مختلفة، بينها "إف-35" و"إف-15" و"إف-16" و"إف-18"، وإسقاط نحو 200 طائرة مسيّرة، والاستيلاء على سبع مسيّرات سليمة، إضافة إلى غواصتين متطورتين.

وفي الشأن السياسي، نفى رضائي وجود مفاوضات مباشرة جارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران قدمت سبعة شروط تنتظر رداً أميركياً واضحاً بشأنها، وأن الرد الأول الذي تلقته طهران لم يكن كافياً.

وأوضح أن أبرز الشروط الإيرانية تتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان وغزة، وعدم إخراج أي مواد مخصبة من إيران، إلى جانب ضمانات تتعلق بالأمن الإقليمي. وربط رضائي فتح مضيق هرمز بتنفيذ هذه الشروط.

واعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل فقدتا الغطاء السياسي اللازم لمواصلة الحرب، مدعياً أن أي مواجهة جديدة لن تستمر، وفق حساباته، أكثر من ثلاثة إلى خمسة أيام، في ظل ما وصفه بفشل رهانات التصعيد.

وفي سياق متصل، كشف رضائي عن تسليمه رسالة من قائد الثورة الإيرانية مجتبى خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، مشيراً إلى أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يشمل الممرات التجارية ونقل الغاز والتنسيق الأمني الإقليمي.

كما أعلن عن توجه إيراني لإنشاء "اتحاد خليجي" يضم الدول الثماني المطلة على الخليج، وهي إيران والعراق والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.

وتأتي تصريحات رضائي في ظل استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية باستئناف الهجمات على إيران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.