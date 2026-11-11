ياسر عرفات… اثنان وعشرون عاماً على الرحيل، ولم تنتهِ الحكاية

كتب فراس عطيه الطيراوي: ليس كل الذين يرحلون يغيبون، وليس كل الذين يبقون أحياءً حاضرون. فثمة رجال تنتهي أعمارهم، لكنهم يواصلون العيش في ذاكرة أوطانهم، لا لأن الموت أخطأ طريقه إليهم، بل لأنهم استطاعوا أن يجعلوا من أعمارهم جزءاً من عمر شعب، ومن أسمائهم عنواناً لمرحلة لا يستطيع التاريخ أن يتجاوزها دون أن يتوقف عندها طويلاً.

وياسر عرفات واحد من أولئك الذين لا تكفي سيرة رجل لكتابة حكايتهم، لأن سيرته لم تكن ملكاً له وحده، بل امتزجت بسيرة فلسطين، حتى أصبح من الصعب أن نعرف أين تنتهي حكاية القائد وأين تبدأ حكاية الوطن.

في الحادي عشر من تشرين الثاني، تمر اثنتان وعشرون سنة على رحيل أبي عمار، وما زالت فلسطين تقف عند أبواب حريتها المؤجلة، وما زالت القدس تنتظر سلاماً لم يصل، وما زال الفلسطيني يحمل وطنه معه أينما ذهب، كأن المنفى ليس مكاناً نعيش فيه، بل مسافةً بين الإنسان وحقه في العودة.

اثنتان وعشرون سنة، ولم تصبح الكوفية مجرد صورة معلّقة على جدار الذاكرة، ولم يتحول صاحبها إلى اسم في كتاب التاريخ. فما زال أبو عمار حاضراً في الأسئلة التي لم تجد أجوبتها، وفي الأحلام التي لم تبلغ نهاياتها، وفي ذلك الإصرار الفلسطيني العجيب على أن الوطن، مهما ابتعد، لا يتحول إلى ذكرى.

لم يكن ياسر عرفات قائداً تقليدياً، ولم تكن فلسطين بالنسبة إليه قضيةً يتحدث عنها في المناسبات، بل كانت المعنى الذي اختار أن يعيش من أجله. حملها في المنافي، وفي الخنادق، وفي قاعات الأمم المتحدة، وعلى طاولات المفاوضات، وفي الأزقة المحاصرة، حتى بدا كأنه لا يحمل وطناً فحسب، بل يحمل شعباً كاملاً يحاول أن ينتزع اعتراف العالم بوجوده وحقوقه.

لقد فهم أبو عمار مبكراً أن أخطر ما يمكن أن يحدث لشعب اقتُلع من أرضه ليس أن يفقد أرضه وحدها، بل أن يفقد صوته أيضاً. ولذلك كانت معركته، قبل أن تكون معركة حدود، معركة وجود واعتراف وهوية. أراد للفلسطيني أن يكون فاعلاً في كتابة تاريخه، لا مجرد ضحية في هوامش تاريخ الآخرين.

ومن هنا جاءت معركته من أجل القرار الوطني الفلسطيني المستقل. فلم يكن الاستقلال عنده شعاراً تنظيمياً عابراً، بل شرطاً من شروط الكرامة السياسية. كان يدرك أن القضية التي يتحدث باسمها الجميع قد تضيع إذا لم يمتلك أصحابها حق الحديث باسم أنفسهم، وأن الشعب الذي لا يملك قراره قد يجد نفسه ذات يوم غريباً حتى عن مصيره.

ولم تكن رحلته سهلة، ولا كانت خياراته كلها بمنأى عن الخطأ. فقد عرف المنافي والانقسامات والحروب والحصار، وخاض معارك سياسية وعسكرية ودبلوماسية في عالم لا توزَّع فيه العدالة بالتساوي، ولا تُمنح فيه الشعوب الضعيفة حقوقها لمجرد أنها محقة.

كان عليه أن يوازن بين الحلم والواقع، وبين الممكن والمستحيل، وبين حق لا يسقط بالتقادم وواقع سياسي لا يعترف دائماً بالحقوق. وتلك، ربما، كانت مأساته الكبرى: أن يقود شعباً يملك من عدالة قضيته أكثر مما يملك من أدوات القوة اللازمة لتحقيقها.

ولعل اتفاق أوسلو كان أكثر محطات مسيرته إثارةً للجدل، وأكثرها حاجةً إلى قراءة تاريخية عادلة.

فأوسلو لم يكن اتفاق سلام نهائياً، بل اتفاقاً انتقالياً كان يُفترض أن يفتح الطريق أمام تسوية دائمة. ولم يكن، في رؤية عرفات السياسية، نهاية المشروع الوطني الفلسطيني، ولا بديلاً عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإنما خطوةً أراد أن يعبر منها إلى ذلك الهدف.

صحيح أن الاتفاق لم ينص صراحةً على قيام الدولة الفلسطينية، وأنه أجّل قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات إلى مفاوضات الوضع النهائي، وهي ثغرات أساسية لا يجوز تجاهلها. لكن الإنصاف يقتضي أيضاً ألا نحاكم تلك التجربة بمعزل عن ظروفها، وعن موازين القوى التي أحاطت بها، وعن الخيارات المحدودة التي كانت متاحة أمام القيادة الفلسطينية آنذاك.

لقد كان عرفات يعرف أن الاتفاق ليس الوطن كله، لكنه راهن على أن استعادة موطئ قدم فوق الأرض قد تكون بداية الطريق نحو استعادة الحق السياسي الكامل.

ولأوسلو ما له وعليه ما عليه. فقد عاد في أعقاب العملية السياسية وقيام السلطة الوطنية مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى أرض الوطن، بينهم كوادر وعائلات عاشت سنوات طويلة في المنافي. ونشأت مؤسسات وطنية، وتطورت أجهزة الإدارة والتعليم والصحة والخدمات، وتشكّلت بنية سياسية ومؤسسية فلسطينية فوق جزء من الأرض الفلسطينية.

ولم تكن تلك مجرد مبانٍ تُرفع عليها الأعلام، ولا مكاتب تُعلّق فيها صور القادة. كانت محاولةً لتحويل الفكرة إلى مؤسسة، والمنفى إلى عودة، والهوية الوطنية إلى حضور سياسي وإداري على الأرض.

فالدولة لا تبدأ يوم يُعلن اسمها فقط؛ إنها تبدأ أيضاً حين يصبح للشعب مؤسساته ومدارسه وجامعاته ووزاراته، وحين يحاول أن ينظم حياته بإرادته، حتى وإن ظل الاحتلال يقيّد تلك الإرادة ويحاصرها.

غير أن المرحلة الانتقالية التي كان يُفترض أن تقود إلى تسوية نهائية لم تبلغ غايتها. فقد استمر الاستيطان الإسرائيلي وتوسّع، وتعثّر تنفيذ التزامات أساسية، وتكرّست القيود على الأرض والحركة والسيادة، بينما بقيت القضايا الجوهرية دون حل. وأسهمت هذه السياسات، إلى جانب إخفاقات العملية التفاوضية وتعقيداتها، في تقويض الثقة بالمسار الذي كان الفلسطينيون ينتظرون أن يقودهم إلى الحرية.

ومن هنا لا يجوز اختزال أوسلو في صورة هزيمة مطلقة، كما لا يجوز تصويره انتصاراً مكتملًا. فقد كان تجربة سياسية لها إنجازاتها وأخطاؤها وحدودها، وكان عرفات جزءاً من مسؤوليتها، لكنه لم يكن وحده من يملك مفاتيح نجاحها أو أسباب إخفاقها.

والتاريخ العادل لا يسأل القائد عمّا لم يحققه فحسب، بل يسأل أيضاً عمّا حاول تحقيقه، وما الذي كان متاحاً له، ومن الذي وقف في طريقه، وما الذي بقي بعده.

لقد عاد أبو عمار إلى فلسطين، لكنه لم يعد إلى وطن حرّ مكتمل السيادة. عاد ليواصل المعركة من داخل الأرض بعد أن خاضها طويلاً من خارجها. وكان في تلك العودة شيء من المفارقة الفلسطينية الكبرى: أن يعود الإنسان إلى وطنه، ثم يكتشف أن الطريق إلى الحرية ما زال أطول من الطريق إلى العودة.

وفي سنواته الأخيرة، حين اشتد الحصار على مقره في المقاطعة برام الله، بدا المشهد كأنه اختصار مكثّف للمأساة الفلسطينية كلها: قائد عاد من المنافي ليجد نفسه محاصراً في جزء من وطنه، وعلمٌ يرتفع فوق مقرّ لا يستطيع صاحبه مغادرته بحرية.

لكن الحصار لم يكن مجرد واقعة عسكرية في سيرة عرفات، بل أصبح صورة سياسية وإنسانية لما يمكن أن يحدث حين تُحاصر إرادة شعب داخل جدران الواقع، فيما يبقى حلمه خارج الجدران، عصيّاً على المصادرة.

هناك، في المقاطعة، لم يعد السؤال عن حجم السلطة التي يملكها الرئيس، بل عن معنى الرئاسة حين لا تملك الدولة سيادتها، وعن معنى الحرية حين يصبح الانتقال من مدينة فلسطينية إلى أخرى قراراً يخضع لقوة الاحتلال.

كان عرفات، بكل تناقضاته الإنسانية والسياسية، شاهداً على تلك المفارقة: رئيساً لشعب لم يحصل بعد على دولته، وقائداً يحمل رموز السيادة بينما ما زالت السيادة نفسها غائبة.

ولذلك فإن إنصاف أبي عمار لا يكون بإنكار أخطائه، ولا بتقديس خياراته، بل بفهمه في سياقه التاريخي. فالرجال الذين يخوضون معارك الشعوب لا يخرجون منها بلا أخطاء، والسياسة ليست قصيدةً نقيةً من التناقضات، بل ميداناً تتصارع فيه المبادئ والمصالح والضرورات.

لم يكن عرفات نبياً سياسياً، ولم يدّعِ التاريخ أنه كان كذلك. كان إنساناً وقائداً، يصيب ويخطئ، يتقدم ويتراجع، يناور ويغامر، لكنه ظلّ مرتبطاً بفلسطين بوصفها القضية التي أعطت لحياته معناها الأكبر.

ولعلّ ما يميّز القادة الذين يتركون أثراً في تاريخ شعوبهم ليس أنهم انتصروا في كل معركة، بل أنهم أبقوا القضية حيّة حين كانت مهددة بالتهميش، وحافظوا على حضور شعبهم في عالم كثيراً ما حاول التعامل معه باعتباره مشكلةً إنسانية لا قضيةً وطنية ذات حقوق سياسية.

واليوم، بعد اثنين وعشرين عاماً على رحيله، تبدو الأسئلة التي عاش من أجلها أكثر إلحاحاً. فأين الدولة التي انتظرها؟ وأين القدس التي بقيت حاضرة في خطابه ووجدانه؟ وأين الوحدة الوطنية التي أدرك أنها شرط لا غنى عنه لمواجهة الاحتلال؟ وأين المشروع السياسي القادر على جمع الفلسطينيين حول غاية مشتركة؟

إن الوفاء لعرفات لا ينبغي أن يتحول إلى طقس سنوي من الصور والخطب والأناشيد، لأن القادة لا يُنصفون حين نكرر أسماءهم، بل حين نفكر بجدية في القضايا التي تركوها لنا، وفي المسؤوليات التي لم تنتهِ برحيلهم.

ولا يمكن أن يكون استحضار أبي عمار صادقاً إذا تجاهلنا أن الانقسام الفلسطيني أضعف المشروع الوطني، وأن غياب الوحدة جعل الطريق إلى الحرية أشد تعقيداً. فقد كان من أهم ما سعى إليه عرفات الحفاظ على مظلة وطنية جامعة، رغم ما شاب التجربة الفلسطينية من خلافات وصراعات وتباينات.

إن فلسطين أكبر من الفصائل، وأبقى من الحكومات، وأوسع من الخلافات العابرة. ولا تستطيع قضية تحرر وطني أن تبلغ أهدافها إذا أصبح الانقسام جزءاً من حياتها اليومية، وإذا تحولت الاختلافات السياسية إلى حدود جديدة داخل الوطن الواحد.

وليس في استذكار عرفات دعوة إلى العودة إلى الماضي، بل دعوة إلى استعادة القدرة على التفكير في المستقبل. فالأوطان لا تُبنى بالحنين وحده، والذاكرة التي لا تتحول إلى مسؤولية قد تصبح شكلاً آخر من أشكال الغياب.

لقد رحل أبو عمار قبل أن يرى الدولة الفلسطينية المستقلة التي حلم بها، لكنه ترك وراءه تجربة سياسية ونضالية طويلة، ومؤسسات وذاكرة وطنية وأسئلة لا تزال مفتوحة.

ولعلّ أشد ما في الحكاية الفلسطينية إيلاماً أن الذين يرحلون قبل اكتمال الحلم يتركونه أمانةً في أعناق الذين يأتون بعدهم. فالأحلام الوطنية لا تُدفن مع أصحابها، ولا تنتهي صلاحيتها بغياب الذين حملوها، بل تنتقل من جيل إلى جيل، حتى تجد من يمنحها شكلاً في الواقع.

اثنتان وعشرون سنة يا أبا عمار، وما زالت فلسطين واقفةً على عتبة الحلم، لا هي استراحت من وجع الطريق، ولا هي تخلّت عن حقها في الوصول. وما زالت القدس، تلك التي سكنت قلبك ولم تغادره، تفتح نوافذها كل صباح على سؤال الحرية، كأنها تعرف أن الذين أحبّوها حقاً لا يغيبون، وإن غابوا.

اثنتان وعشرون سنة، وما زالت كوفيتك أكثر من قطعة قماش، إنها ذاكرة وطن، وخريطة من وجع وأمل، وملامح رجلٍ حاول أن يمنح شعبه مكاناً تحت شمس التاريخ، حين أراد له كثيرون أن يبقى في ظلال المنافي.

لم تكن معصوماً من الخطأ، ولم تكن رحلتك طريقاً مفروشاً باليقين، لكنك كنت ابن تلك المأساة الفلسطينية الكبرى، حيث يُطلب من الإنسان أن يكون واقعياً في أحلامه، بينما يُطلب من وطنه أن يقبل بما تبقّى له من وطن.

واليوم، لا نقف عند ذكراك لنرثي رجلاً مضى، بل لنقرأ في غيابه معنى ما بقي. فالأوطان لا تموت حين يغيب قادتها، وإنما يثقل عليها الغياب حين ينسى أبناؤها لماذا سار أولئك القادة في الطرق الوعرة.

سلامٌ عليك يا أبا عمار، لا سلام الوداع الأخير، بل سلام الذين يعرفون أن بعض الغائبين يواصلون الحضور في ضمير شعوبهم، وأن بعض الحكايات لا تُختتم بالموت، لأنها لم تكن حكاية فرد، بل حكاية وطن.

لقد رحلتَ قبل أن تكتمل فلسطين التي حلمت بها، لكن فلسطين لم ترحل من الحلم.

وما بين غيابك وغياب الدولة، ما زال شعبك يكتب اسمه على أبواب الغد، ويقول للعالم، كلما ظنّ أن الحكاية انتهت:

هنا فلسطين… لم يكتمل الحلم بعد، ولم ينتهِ التاريخ، وما زال في الأرض متّسعٌ للحرية، وفي الذاكرة متّسعٌ لياسر عرفات.

*ناشط سياسي وكاتب عربي فلسطيني امين سر الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام/ الولايات المتحدة الأمريكية *