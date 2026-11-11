انتحابات الكيان، ما بين السيء والاسوأ

كتب رشيد شاهين: منذ ظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية " الكنيست" في الكيان الصهيوني، لم تتوقف التوقعات، التحليلات، والتعليقات، بحيث صارت " الاحتمالات" التي ستنتج عن تلك الانتخابات شبه معروفة وواضحة للجميع.

من خلال المتابعة اللصيقة، يمكن للمرء أن يستشعر أن هنالك ميل " معلن أو مبطن" لدى الكثير من " المحللين" ورغبة كبيرة خاصة لدى الأمريكيين، أن يتمكن آيزنكوت من تشكيل الحكومة القادمة بعد أن قام رئيس الكيان بتكليفه بالمهمة.

الرغبة الأمريكية والغربية بنجاح آيزنكوت بتشكيل الحكومة لم تكن رأفة بحال الفلسطينيين ولا لأن المجرم المطلوب للعدالة الدولية نتانياهو ارتكب حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، بل لأن ورقة الكيان، تاريخه، سرديته، وكل ما قامت به الحركة الصهيونية على مدار قرن من الزمان، تلاشى عمليا بعد حرب الابادة على غزة.

المطلب الامريكي والصهيوني الغربي بأبعاد نتانياهو عن السلطة يأتي من أجل البدء بالعمل على " تبييض" الوجه الاجرامي القبيح للصهيونية ممثلة بالكيان، وهنا لا بد من الحذر ، لا بل الحذر الشديد، الذي قد يهدف إلى تبرئة الكيان من الإبادة والصاقها بشخص واحد اسمه نتانياهو، وهذا الأمر الذي يجب ألا يمر هكذا، فالمسؤول عن الإبادة هو الكيان بقضه وقضيضه، ساسة، عسكر، اعلام، أكاديميا.... الخ، الجميع مشترك بالابادة بدون استثناء.

آيزنكوت

لا يجب الوقوع في فخ المفاضلة اطلاقا، حيث أن غادي آيزنكوت لا يقل اجراما عن نتانياهو أو أي "قائد" صهيوني لا من الماضي ولا من الحاضر ولا في المستقبل، كلهم سواسية عندما يتعلق الأمر بالدم الفلسطيني أو العربي، وعلى الجميع ألا ينسى أن آيزنكوت هو صاحب عقيدة الضاحية.

بدون شك هناك مراهنة على أن يكون آيزنكوت " اقل" سوءا من سابقه، وهناك مراهنة فلسطينية انه قد يسمح بإطلاق أموال المقاصة، أن لم يكن جميعها، فمعظمها أو جزء كبير منها.

كما أن هناك مراهنة " بطلب أو ضغط امريكي وغربي" على أن يستجيب نسبيا لبعض الاحتياجات الانسانية فيما يتعلق بقطاع غزة، وهناك مراهنة أيضا على أنه قد يسمح بإدخال إعداد من العمال للعمل في الداخل الفلسطيني ضمن شروط محددة.

بن غفير

اصبح من المفهوم أن هذا الارهابي قد " أفل نجمه" وأنه لن يكون جزءا من اي حكومة قادمة يرأسها آيزنكوت وربما حتى لو كان على رأسها نتانياهو، بالتالي فمن المعتقد أن اوضاع الأسرى في السجون الصهيونية قد يحدث عليها بعض التحسن، لكن هذه المراهنة قد لا تكون دقيقة في ظل تنامي الفاشية العدوانية والعنصرية في الكيان اللقيط.

الأحزاب العربية

من المهم في ظل ما شهده العالم من تصريحات وممارسات عنصرية معادية لكل ما هو عربي فلسطيني قبل وخلال وبعد الانتخابات أن تمتنع تلك الأحزاب عن أي مشاركة في حكومة آيزنكوت أو سواها، لان أي مشاركة ستضفي على الكيان صفة "ديموقراطية" وستمنحه شرعية قد تسهم في "التغطية" على افعاله العنصريه.

هذا ما لا يجب أن يحدث خاصة وأن الجميع قد لاحظ ان منصور عباس " ذابح حاله" ليكون جزء من اي حكومة، فحذار حذار من هذا الفعل الذي لن يكون مفيدا الا للكيان.