مستوطنون يهاجمون قرية عطارة شمال رام الله وإغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله، بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على قرية عطارة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا عددا من منازل المواطنين في القرية، وحطموا مركبات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين برضوض جراء الاعتداء عليهم.

وجاء الهجوم عقب هدم بؤرة استيطانية مقامة على أراضي القرية.

ويأتي إغلاق الحاجزين في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.