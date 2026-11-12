793 هجوماً إسرائيلياً استهدف القطاع الصحي بغزة واستشهاد 1725 من الطواقم

وطن للأنباء: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الصحية في القطاع، مشيراً إلى توثيق 793 هجوماً طالت خدمات الرعاية الصحية ومرافقها ومركباتها وكوادرها الطبية وسلاسل الإمداد.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 1725 من الطواقم الطبية، مؤكداً أن استهداف قسم الجراحة في مبنى "الياسين"، بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، فجر اليوم، يأتي ضمن سلسلة الهجمات الممنهجة على القطاع الصحي.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار استهداف المستشفيات وقتل المرضى والطواقم الصحية، متسائلاً عن غياب أي إجراءات فاعلة من "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، لحماية المدنيين والمنشآت الطبية.

وأكد أن استهداف مجمع ناصر يأتي امتداداً لاعتداءات سابقة طالت المجمع ذاته ومستشفيات الشفاء وشهداء الأقصى ومراكز صحية أخرى، في محاولة لإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية ومضاعفة معاناة المرضى والجرحى في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.

ولفت المكتب إلى أن جرائم الاحتلال لم تقتصر على القتل والاستهداف، بل شملت إصابة واعتقال مئات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مشيراً إلى شهادات الطواقم الطبية والمعتقلين المفرج عنهم بشأن ظروف الاعتقال والتعذيب الممنهج.

واستحضر المكتب استهداف الصحفيين في مجمع ناصر سابقاً، وما أعقبه من روايات إسرائيلية متضاربة بشأن الحادثة، معتبراً أن ذلك يؤكد ضرورة كشف الحقائق ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطواقم الطبية والإعلامية.

ودعا وسائل الإعلام والصحفيين إلى تكثيف التغطية الميدانية والرقمية، وإبراز حجم الأضرار ومعاناة المرضى والجرحى، فيما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والصحية والحقوقية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للمستشفيات، والإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة، وإجراء تحقيقات دولية جادة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.