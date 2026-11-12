شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في قطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد المواطن حسن أبو خريس، وأصيب مواطن آخر بجروح في البطن، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثمان الشهيد أبو خريس إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب إصابته بنيران قوات الاحتلال شرق مخيم البريج.

وبذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 74,653 شهيدا و176,007 مصابين.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1,622، والإصابات إلى 5,878، فيما بلغ عدد حالات انتشال جثامين الشهداء 850.