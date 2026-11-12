الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر سامي صبح بعد 21 عاماً أمضاها في سجونه وأُفرج عنه بصفقة التبادل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المحرر سامي محمود ذيب صبح، من مدينة طولكرم، بعد نحو عام وتسعة أشهر على الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى التي نفذت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان صبح قد أمضى أكثر من 21 عاماً في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله في الأول من آب/أغسطس عام 2003، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 28 عاماً.

وافرجت سلطات الاحتلال عن صبح في الأول من شباط/فبراير 2025، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى، التي جاءت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعود حكاية صبح مع الاحتلال إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2000، حين أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة طولكرم، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في ساقه، ومكث على إثرها 18 يوما في قسم العناية المكثفة.

ولم تتوقف معاناته عند الإصابة، إذ لاحقته قوات الاحتلال لمدة عامين، قبل أن تتمكن من اعتقاله في الأول من آب/أغسطس 2003، وتخضعه لتحقيق استمر نحو 100 يوم.

وخلال سنوات اعتقاله، عانى صبح من ظروف صحية صعبة جراء إصابته السابقة، كما تمكن من استكمال دراسته داخل السجون والحصول على درجة البكالوريوس.

وبإعادة اعتقال صبح اليوم، يعود إلى الأسر بعد فترة لم تتجاوز العام وتسعة أشهر على تحرره، في سياسة احتلالية قديمة جديدة في ملاحقة الأسرى المحررين واستمرار معاناتهم، حتى بعد الإفراج عنهم.