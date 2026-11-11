نعيم قاسم: لا حصرية لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال.. والأولوية وقف العدوان وانسحاب "إسرائيل" وإعادة الإعمار

- قاسم: العدوان على لبنان مدعوم أميركياً بالكامل ويأتي ضمن مشروع إسرائيلي توسعي.

-دعا الحكومة اللبنانية إلى وقف الحديث عن حصرية السلاح وتقديم الأولوية لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

-وصف اتفاق الإطار بأنه تنازل مجاني لـ"إسرائيل" من دون تحقيق أي مكاسب للبنان.

-قاسم: المقاومة منعت "إسرائيل" من التوسع وتثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات.

وطن للأنباء: أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الأولوية في لبنان يجب أن تكون وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين إلى الجنوب، وإعادة الإعمار، رافضاً أي نقاش بشأن حصرية السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قاسم، اليوم، في ذكرى يوم الشهيد، قال فيها إن العدوان الإسرائيلي على لبنان والمنطقة يحظى بدعم أميركي كامل، ويأتي ضمن مشروع كبير وخطير، معتبراً أن جذور الصراع تعود إلى الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التوسعية منذ عام 1948، وليس إلى دخول المقاومة في حرب الإسناد.

وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة إبادة وتهجير، في ظل استمرار القتل والتدمير أمام أنظار العالم، منتقداً غياب المواقف الدولية الفاعلة، ومطالباً الدول الكبرى والأمم المتحدة بالتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف أن المشكلة في لبنان ليست في وجود المقاومة، بل في الاحتلال والاعتداءات المتواصلة، مشدداً على أن مواجهة العدوان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجيش والشعب والمقاومة وكل القادرين على الدفاع عن الأرض.

ورفض قاسم الدعوات إلى نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح، قائلاً إنه "لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي"، معتبراً أن هذا المطلب أميركي إسرائيلي، وأن الأولوية يجب أن تكون وضع حد للعدوان لا الحديث عن سلاح المقاومة.

وانتقد أداء السلطة السياسية اللبنانية، متسائلاً عما اتخذته من إجراءات لتمكين الجيش من حماية لبنان وشعبه، ومطالباً إياها بالتوقف عن تقديم تنازلات تحقق أهداف الاحتلال، والعمل على حماية السيادة الوطنية.

كما دعا الحكومة إلى عدم قبول المساعدات الخارجية المشروطة للجيش اللبناني، معتبراً أن ربط الدعم العسكري بمواجهة الشعب اللبناني وإثارة الفتنة الداخلية يمثل إذلالاً للبلاد، ومشدداً على ضرورة دعم الجيش من الموازنة العامة وإمكانات الدولة.

وفي سياق انتقاده التدخلات الخارجية، هاجم قاسم بياناً صادراً عن خمس سفارات، قال إنه يحرض على المقاومة ويتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، متهماً هذه الدول بتجاهل الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة على لبنان، ودعا وزارة الخارجية اللبنانية إلى استدعاء ممثليها وتوجيه تنبيه لهم.

وفيما يتعلق باتفاق الإطار، اعتبر قاسم أنه يتضمن تنازلات مجانية لمصلحة "إسرائيل"، من دون حصول لبنان على أي مكاسب مقابلة، قائلاً إن الاتفاق منح الاحتلال ما يريده قبل بدء التفاوض، ودعا السلطة اللبنانية إلى التراجع عنه، مشيراً إلى أن "إسرائيل" لم تقدم أي خطوة في المقابل.

وشدد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال، وعودة الأهالي إلى جنوب لبنان، وإعادة الإعمار، مؤكداً أن المقاومة ستواصل الاستعداد والدفاع عن الأرض، وأن "إسرائيل" لن تتمكن من الاستقرار في لبنان وستخرج منه عاجلاً أم آجلاً.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال قاسم إن إيران أصبحت بلداً محورياً في رسم مستقبل المنطقة، معتبراً أن خريطة المستقبل لن تكون وفق الرؤية الأميركية الإسرائيلية، بل ستتجه نحو معادلات جديدة، داعياً دول الخليج والمنطقة إلى التفاهم مع إيران بشأن مستقبل المنطقة، كما دعا إلى وقف الحرب في اليمن وترك اليمنيين يقررون مستقبلهم.

وفي معرض حديثه عن قدرات حزب الله، أقر قاسم بأن المقاومة أضعف عسكرياً، لكنه شدد على أن التفوق العسكري ليس العامل الوحيد في المواجهة، قائلاً إن الضعف العسكري يمكن ترميمه، فيما تكمن القوة في الإيمان بالمقاومة وإرادة المواجهة والصمود.

ورفض الاتهامات بأن قرار حزب الله يتخذ في طهران، معتبراً أنها محاولات لإضعاف الحزب معنوياً، ومؤكداً استمرار التمسك بخيار المقاومة ورفض الاستسلام.