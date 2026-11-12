"أدخلوا الكرفانات إلى غزة الآن".. حملة رقمية تكسر صمت الشتاء وتطالب بسقف يحمي النازحين

كتبت سالي علاوي: في وقت تتجدد فيه معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع اشتداد البرد وهطول الأمطار، أطلق نشطاء فلسطين التقنية حملة رقمية تحت شعار "أدخلوا الكرفانات إلى غزة الآن"، في تحرك يهدف إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين، والضغط من أجل توفير وحدات سكنية متنقلة تكون بديلاً أكثر أماناً من الخيام التي لم تعد قادرة على حمايتهم من قسوة الشتاء.

تنطلق الحملة من واقع إنساني بالغ القسوة؛ فبعد أن فقدت العائلات الفلسطينية منازلها بفعل الحرب والتدمير، وجدت نفسها مضطرة إلى الاحتماء بخيام مهترئة لا تصمد أمام الرياح، ولا تمنع تسرب مياه الأمطار، ولا توفر الحد الأدنى من الحماية للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. ومع كل منخفض جوي، تتحول مواقع النزوح إلى مساحات تغمرها المياه والطين، ويصبح الحفاظ على جفاف فراش طفل أو تأمين ليلة آمنة للعائلة معركة يومية.

ولا تأتي هذه المبادرة باعتبارها مجرد حملة تضامن إلكترونية عابرة، بل كمحاولة لنقل قضية الإيواء من دائرة التعاطف إلى دائرة المطالبة بالفعل. فالكرفانات ليست رفاهية ولا مطلباً لتحسين ظروف المعيشة فحسب، وإنما ضرورة إنسانية عاجلة توفر للنازحين جدراناً وسقفاً أكثر قدرة على مواجهة البرد والأمطار، إلى حين تهيئة الظروف لعودة العائلات إلى منازلها أو توفير مساكن دائمة لها.

وتسعى الحملة إلى حشد الأصوات الفلسطينية والعربية والدولية، ودعوة الأفراد والمؤسسات والحكومات إلى تبني هذا المطلب، والضغط من أجل تسهيل إدخال الكرفانات والوحدات السكنية المتنقلة، إلى جانب مستلزمات الإيواء والتدفئة والعزل، وفتح المعابر أمام الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وتكتسب الحملة أهميتها من توقيتها، إذ يأتي الشتاء في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من العائلات تعيش في ظروف نزوح قاسية، وسط تراجع القدرة على مواجهة المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الرطوبة والبرد وتلوث المياه. وهي ظروف تجعل الأطفال، على وجه الخصوص، أكثر عرضة للأمراض والمضاعفات الصحية.

ومن هنا، فإن الرسالة التي تحملها الحملة تتجاوز المطالبة بإدخال وحدات سكنية متنقلة؛ إنها تذكير بأن المأوى حق إنساني أساسي، وأن حماية المدنيين لا ينبغي أن تبقى رهينة الوعود والبيانات. فالتضامن الحقيقي لا يُقاس بعدد المنشورات التي تتحدث عن معاناة غزة، بل بمدى القدرة على تحويل هذه الكلمات إلى خطوات تنقذ الأرواح.

"لا تتركوا غزة تواجه الشتاء بالخيام"؛ بهذه الرسالة تدعو الحملة إلى تحرك عاجل، لأن العائلات التي فقدت منازلها لا تستطيع انتظار موسم آخر من الأمطار، والأطفال الذين ينامون في العراء لا يملكون ترف الانتظار.

إن إدخال الكرفانات إلى غزة ليس حلاً نهائياً لأزمة النزوح، ولا بديلاً عن إعادة الإعمار وعودة السكان إلى بيوتهم، لكنه خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل. فقبل أن نتحدث عن إعادة بناء الحياة، علينا أولاً أن نحمي من تبقى منها.

سقف يقي من البرد ليس امتيازاً.. إنه حق، وتأمينه مسؤولية الجميع.