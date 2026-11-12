الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من طولكرم

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ثلاثة مواطنين من طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بهاء شديد (48 عاما) بعد مداهمة منزله في حي الأقصى في الحي الشمالي للمدينة، والأسير المحرر نضال أبو هلال (55 عاما) من مخيم نور شمس، والأسير المحرر سعد أحمد موسى قاسم من منزله في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في أحياء متفرقة من المدينة وفتشتها واحتجزت أصحابها وأخضعتهم للاستجواب.