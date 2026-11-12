6 شهداء وأكثر من 20 جريحا في قصف الاحتلال مستشفى ناصر بخان يونس

وطن للأنباء: استشهد ستة مواطنين وأصيب العشرات، ليلة الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحد مباني مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في وقت تعرضت أقسام المجمّع لأضرار جسيمة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بأن الطواقم تمكنت من انتشال 6 شهداء وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وقالت مصادر محلية إنه جرى نقل 6 شهداء جراء القصف الذي استهدف مستشفى ناصر، وهم: "جهاد نعيم أبو تيلخ، الطبيب رزق أبو شعيرة، مراد أبو ظريفة، سيف غازي أبو حطب، خالد سليمان أبو عنزة، محمد نافذ أبو عودة".

وأوضحت، أن القصف تسبب بأضرار كبيرة في الطابق الثاني من المجمع، طالت قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، كما سادت حالة من الهلع في صفوف المرضى.

وهذه هي المرة السابعة التي تقصف قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي، ضمن سلسلة طويلة من استشهداف المشافي والمراكز الطبية والعاملين فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.