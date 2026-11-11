قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لتنفيذ شروط إيران السبعة وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات

- طهران: واشنطن لم ترد رسمياً على مطالبنا حتى الآن

- قاليباف: فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة

- رئيس الوفد الإيراني: لا تغيير في فريق التفاوض وأنا ما زلت مسؤولاً عنه

- قاليباف يحذر ترامب من هزيمة جديدة إذا استأنف الحرب

- طهران: إنهاء الحرب على جميع الجبهات بند أساسي في مذكرة التفاهم

وطن للأنباء: قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، محمد باقر قاليباف، إن بلاده قدمت رداً واضحاً وشفافاً إلى الولايات المتحدة يتضمن مطالبها، مؤكداً أن الكرة باتت في ملعب واشنطن لاتخاذ القرار والإعلان عن موقفها.

وأضاف قاليباف، أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً ومحدداً على الرسالة الإيرانية، مشدداً على ضرورة تنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية السبعة لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ممكن إذا التزمت بما جرى الاتفاق عليه، وامتنعت عن اتخاذ خطوات من شأنها تقويض الثقة، معتبراً أن انعدام الثقة بإدارة الولايات المتحدة وسعيها لفرض مطالب وصفها بالمفرطة يحولان دون التوصل إلى اتفاق.

وأكد قاليباف أن فريق التفاوض الإيراني لم يشهد أي تغيير، وأنه لا يزال يتولى مسؤولية المفاوضات، مشيراً إلى أن أولوية بلاده هي السلام إذا قبلت واشنطن بشروطها، وأن إيران لا ترغب في استمرار الحرب.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال قاليباف إنه لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، موضحاً أن تنظيم الملاحة فيه يشكل جزءاً من التفاهم المرتبط بالشروط السبعة، وأن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن الممر الملاحي ونظام فصل حركة المرور.

وأشار إلى أن إنهاء الحرب مع إيران و«جبهة المقاومة» يمثل أحد بنود مذكرة التفاهم وأحد شروط طهران، محذراً من أن استمرار الحرب سيضر بأمن دول المنطقة واقتصاداتها.

وفي الشأن العسكري، قال قاليباف إن الولايات المتحدة أخطأت في حساباتها عندما شنت هجومها على إيران، وإنها لم تحقق أهدافها، محذراً من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواجه هزيمة جديدة إذا قرر استئناف الحرب.

وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة باستنزافها، وستواصل الصمود، مؤكداً أنها سترد على أي هجوم، وأنها ستواجه الولايات المتحدة وإسرائيل معاً إذا اندلعت الحرب مجدداً.

كما اتهم واشنطن بفرض حصار على بلاده يعرقل وصول الغذاء والتجارة والخدمات الصحية، وقال إن طهران تسعى إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم"، ليس بالضرورة عبر المفاوضات، وإنما من خلال تحقيق ردع مستدام.

وفي سياق متصل، أشار قاليباف إلى أن مسؤولين أميركيين زاروا موسكو وطلبوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحدث مع إيران بهدف التوصل إلى مفاوضات مباشرة، كما أعلن استعداد بلاده للمساعدة في حل الخلافات بين السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية إذا طلب الطرفان ذلك.