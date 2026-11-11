ترامب: المسألة الآن مع إيران أصبحت تتعلق بتوقيت إنهاء الحرب

وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ بلاده "لم تبدأ حرباً مع إيران"، معتبراً أنّ "إيران تشن حرباً على الولايات المتحدة منذ 1979، وكان ينبغي التعامل مع هذا الأمر منذ وقت طويل".

وأضاف ترامب، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنّ "المسألة الآن تتعلق فقط بتوقيت إنهاء الحرب"،قائلاً: "نريد التأكد من تحقيق نصر كامل".

وادّعى ترامب استعادة تكلفة الحرب "أضعافاً مضاعفة"، على حدّ تعبيره، إذ "في حالتنا الحالية أصبح لدينا النفط الفنزويلي، ولم يتخيل أحد حدوث ذلك"، وفق قوله.

واعتقد ترامب أنّه يمكن تكرار عبارةٍ قديمة مفادها أنّ "الغنائم تكون من نصيب المنتصر" في ظل حكمه في واشنطن.

في المقابل، أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، أن "القدرة السياسية لدى ترامب ونتنياهو لمواصلة الحرب قد انتهت، فعلى الصعيد الدولي والقانوني، وكذلك داخل الولايات المتحدة والكيان، لم يعد لديهما الغطاء السياسي اللازم لمواصلة الحرب عسكرياً".

وشدد الجنرال رضائي، في مقابلة خاصة مع الميادين، على تمسّك طهران بالشروط الـ 7 وبحقوق الشعب الإيراني قبل إعادة فتح مضيق هرمز.

وذكّر الجنرال رضائي أنّه "قبل نحو ثلاث سنوات، بدأ الكيان الإسرائيلي حرباً في المنطقة، فهاجم غزة ولبنان وسوريا وإيران. ومنذ أكثر من عام ونصف، دخل الأميركيون هذه الحرب ضد إيران، إذ كانوا قبل ذلك يدعمون إسرائيل، ثم انخرطوا هم أيضاً في المواجهة".