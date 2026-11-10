مكتب الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى يستقبل وفدًا شبابيًا من جمعية بذور للتنمية والثقافة

وطن للأنباء: استقبلت المحامية فدوى البرغوثي، رئيسة الحملتين الشعبية والدولية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، وفدًا شبابيًا من جمعية بذور للتنمية والثقافة، ضمن مشروع أكاديمية الشباب الدبلوماسي، وحضر معها كل من رئيس دائرة المتابعة الميدانية الأخ جهاد مناصرة، ورئيس دائرة العلاقات العامة الأخ باسل أبو الحاج، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من القضايا التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وأطلع طاقم المكتب الوفد على الأوضاع الخطيرة التي يعيشها القائد البرغوثي داخل سجون الاحتلال، وظروف عزله وما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات، وما يحدث داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب استعراض جهود الحملة الدولية المطالبة بتحريره، واتساع نطاق التضامن السياسي والحقوقي والشعبي على المستوى الدولي، ودورها في حماية النضال الفلسطيني.

كما تناول اللقاء رؤية القائد البرغوثي لدور الشباب وأهميتهم في المشروع الوطني والسياسي الفلسطيني، وضرورة تعزيز مشاركتهم في العمل الوطني وتوسيع حضورهم في مختلف ميادينه بما يعبّر عن طاقاتهم وإبداعاتهم.

وبحث اللقاء سبل تفعيل الحملة الشعبية وتوسيع المشاركة الشبابية في أنشطتها وفعالياتها، بما يسهم في تعزيز الحراك الفلسطيني والدولي وحشد التأييد لقضية شعبنا والأسرى بما يسهم في الضغط من أجل حريتهم.