غزة... حين ينجو الإنسان من الصاروخ ليموت تحت المطر والرمال

كتب محمد مصطفى شاهين: في غزة لم يعد الموت يأتي من السماء وحدها ولم تعد الصواريخ وحدها تحصد الأرواح فقد أصبح الفلسطيني يواجه الموت بأربعة وجوه مختلفة مرة تحت القصف ومرة تحت النار ومرة تحت الماء ومرة تحت الرمال وهذه ليست استعارة أدبية لتكثيف المأساة بل حقيقة إنسانية تختصر فصول الإعدام اليومي الذي يعيشه النازحون في قطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الدولي والعجز الإنساني.

في ليلة واحدة اجتاح المنخفض الجوي خيام النازحين فغرق أكثر من سبعين ألف خيمة وتأثرت نحو ستة وعشرين ألف أسرة ودمرت ستة آلاف خيمة بالكامل فيما وجدت ثلاثة آلاف وتسعمائة أسرة نفسها في العراء بلا سقف يحميها ولا جدار يستر أطفالها من برد الشتاء ومائه وفي دير البلح لم يكن المطر وحده مصدر الخطر إذ انهارت كتلة رملية فوق خيام النازحين فارتقت خمسة أرواح بينها أم وأطفالها أسماء لم تكن تعرف أن النجاة من القصف قد تنتهي بالاختناق تحت الرمال.

هنا تتجاوز المأساة حدود الكارثة الطبيعية لتكشف عن واقع صنعته سنوات الحصار والعدوان والتدمير فالنازح في غزة لم يعد يبحث عن مأوى مريح بل عن مساحة آمنة لا يغرق فيها بالماء ولا يدفن تحت الرمال ولا تتحول فيها خيمته إلى مقبرة مفتوحة لقد أصبحت الخيام المهترئة عاجزة عن مقاومة أولى موجات المطر فيما دمرت شبكات الصرف الصحي وغابت المضخات ومعدات الإنقاذ ومواد تسوية الأراضي في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين الذين يعيشون في مواقع تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.

إن الخطر لا يكمن في المنخفض الجوي وحده بل في غياب القدرة على مواجهته فحين تحاصر الإنسان في خيمة لا تقاوم المطر وتحرم البلديات من المعدات اللازمة لتصريف المياه وتسوية الأراضي فإنك لا تتركه في مواجهة الطبيعة فحسب بل تجرده من أبسط وسائل النجاة وتجعله مكشوفا أمام كارثة كان يمكن الحد من خسائرها لو توفرت مستلزمات الإيواء والحماية والإنقاذ.

ومن هنا فإن القيود الإسرائيلية على إدخال الخيام والمضخات والمعدات الثقيلة ومواد التسوية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد إجراءات إدارية أو أمنية عابرة بل يجب النظر إليها في سياق المسؤولية القانونية عن حماية السكان المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية فاتفاقية جنيف الرابعة تفرض على قوة الاحتلال التزامات واضحة تجاه السكان المدنيين الخاضعين لسلطتها بما في ذلك ضمان توفير الإمدادات الضرورية والحماية الإنسانية ولا يجوز تحويل هذه الالتزامات إلى أوراق تفاوض أو إخضاعها لحسابات سياسية وأمنية.

وإذا كانت الأرقام المتداولة تشير إلى أن مئات الآلاف من النازحين يقيمون في مواقع مهددة بالفيضانات والانهيارات الرملية فإن ذلك يعني أننا أمام كارثة معلنة وليست مفاجأة طبيعية فالمؤشرات واضحة والمخاطر معروفة والتحذيرات تتكرر ومع ذلك لا تزال الاستجابة الدولية دون مستوى الكارثة وكأن المطلوب من الفلسطيني أن يتكيف مع الموت وأن يتعلم كيف ينجو من القصف ثم الغرق ثم الانهيارات الرملية.

إن المسؤولية لا تقع على الاحتلال وحده من الناحية السياسية والإنسانية بل تمتد إلى الأطراف الدولية والوسطاء الذين تعهدوا بضمان تنفيذ التفاهمات الإنسانية وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام والجهات الراعية لهذه التفاهمات فالاتفاقات لا تقاس بعدد البيانات التي تصدر بشأنها ولا بالتصريحات التي تتحدث عن تحسين الأوضاع بل بما يصل فعليا إلى النازحين من خيام ومضخات ومعدات إنقاذ وبيوت متنقلة ومراكز إيواء آمنة.

وفي دير البلح كان الأهالي يحفرون بأيديهم تحت الرمال بحثا عن ضحاياهم دون جرافات أو معدات إنقاذ لم يكن في أيديهم سوى أدوات بسيطة وأمل يائس في العثور على حياة تحت الركام الرملي وكان هذا المشهد كافيا لفضح الفجوة الهائلة بين عالم يمتلك أحدث تقنيات الإنقاذ ومجتمع محاصر لا يجد وسيلة لانتشال أطفاله من تحت الرمال.

إن المأساة لا تنتهي بانتشال الجثامين ولا بإحصاء الخيام المدمرة فخلف كل خيمة غمرتها المياه أسرة فقدت ما تبقى لها من أغطية وملابس ومقتنيات وخلف كل طفل يرتجف من البرد حكاية نزوح طويلة بدأت بفقدان المنزل وانتهت بفقدان الشعور بالأمان وحتى البلديات والمؤسسات المحلية التي تحاول احتواء الكارثة تجد نفسها أمام احتياجات تفوق إمكاناتها في ظل نقص المعدات والوقود والمواد الأساسية.

غزة لا تحتاج إلى بيان تضامن جديد ولا إلى جولة تصريحات تضاف إلى أرشيف الوعود بل تحتاج إلى قرار دولي عاجل يفتح الطريق أمام مستلزمات الإيواء والإنقاذ ويسمح بإدخال المضخات والجرافات والخيام المقاومة للمياه والبيوت المتنقلة ويضمن إقامة النازحين في مواقع آمنة بعيدا عن مجاري السيول والمنحدرات الرملية.

إن إنقاذ النازحين مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تحتمل التأجيل فليس مقبولا أن ينجو الطفل من الصاروخ ليختنق تحت الرمال وليس مقبولا أن تنجو الأم من القصف لتفقد أطفالها في خيمة أغرقها المطر وليس مقبولا أن يتحول الشتاء في غزة من فصل للحياة إلى موسم جديد لحصد الأرواح.

ففي غزة لم يعد السؤال كيف يعيش الإنسان في ظل الحرب بل كيف يُسمح له بأن يعيش أصلا حين يصبح الصاروخ والماء والنار والرمال وجوها متعددة لموت واحد والعالم لا يزال يكتفي بالمشاهدة.