صفقة العزل.. ديمقراطيون يبحثون عن حلفاء جمهوريين للانقلاب على ترامب

وطن للأنباء: كشفت مصادر سياسية ديمقراطية عن وجود انقسام داخل الحزب بشأن المضي في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تباين في المواقف حول جدوى التحرك وتوقيته والخيارات السياسية المتاحة.

وأوضحت المصادر، أن قيادات ديمقراطية تدفع باتجاه إبرام تفاهمات مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، لتهيئة الظروف السياسية اللازمة لبدء إجراءات العزل، بالتزامن مع تسلم الحزب الأغلبية في يناير المقبل، عقب فوزه في الانتخابات النصفية.

وأضافت أن تياراً داخل الحزب يرى ضرورة إلحاق هزيمة سياسية وشخصية بترامب، والحد من قدرته على ممارسة صلاحياته خلال ما تبقى من ولايته، مشيراً إلى أن تحريك ملف العزل قد يشكل وسيلة لاستنزاف جهوده وتشتيت انتباهه عن أي تحركات استباقية تستهدف الديمقراطيين.

ولا تقتصر استعدادات الديمقراطيين للكونغرس الجديد، مع تسلمهم الأغلبية مطلع يناير المقبل، على فتح ملفات لمحاسبة مسؤولين في إدارة ترامب والتحقيق في شبهات فساد تطال بعضهم، بل تمتد إلى ترتيبات سياسية تستهدف الدفع نحو إجراءات لعزل الرئيس الجمهوري.

وتشمل هذه التحركات أيضاً إعداد ملفات لملاحقة شخصيات جمهورية بارزة في إدارة ترامب، يُتوقع أن يكون لبعضها طموحات في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028، في مسعى لإضعاف فرصها السياسية وعرقلة استعداداتها لخوض السباق الرئاسي.

ردود فعل عنيفة

ويرى قيادي في الحزب الديمقراطي بواشنطن أن بعض الشخصيات البارزة تعتبر التخلي عن عزل ترامب خطأً سياسياً، قد يمنحه مساحة أوسع لتوجيه ضربات استباقية ضد البرنامج التشريعي للديمقراطيين وإفشال أولوياتهم المقبلة.

في المقابل، ترفض قيادات ديمقراطية أخرى الانخراط في مسار تصفه بالانتقامي، محذرة من تداعياته على شعبية الحزب وقاعدته الانتخابية، ومعتبرة أن الانشغال بملاحقة ترامب قد يصرف الاهتمام عن الملفات الأكثر إلحاحاً.

ويحذر القيادي، من أن المضي في إجراءات العزل قد يستدعي ردود فعل سياسية عنيفة، مشيراً إلى أن الناخبين منحوا الديمقراطيين ثقتهم احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والحروب المستمرة، ما يفرض تقديم نتائج ملموسة.

ويلفت إلى مخاوف من تحول أي تفاهمات محتملة مع جمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن العزل إلى ضربة عكسية للديمقراطيين، خصوصاً أن ترامب يجيد توظيف الصفقات والمناورات السياسية لتحقيق مكاسب لمصلحته وإرباك خصومه.

سوابق فاشلة

في المقابل، يؤكد قيادي في الحزب الجمهوري أن الديمقراطيين سبق أن وجهوا اتهامات رسمية إلى ترامب مرتين عبر إجراءات العزل، لكنهم أخفقوا في إدانته، معتبراً أن تكرار التجربة والفشل مجدداً رغم امتلاكهم الأغلبية قد يكلفهم ثمناً سياسياً باهظاً.

ويضيف القيادي، أن الديمقراطيين لا يتبنون عموماً نهج الانتقام السياسي، محذراً من أن الانخراط في مسار جديد لعزل ترامب قد يؤدي إلى خسارة دعم الناخبين المترددين والمستقلين، ويضعف فرص الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويرجح القيادي أن تركز استراتيجية الديمقراطيين على تفكيك إدارة ترامب من الداخل، والضغط لإجراء تغييرات عاجلة في تشكيلتها، بما يحد من المواجهة المباشرة معه، ويضعف قدرته على إدارة الملفات السياسية خلال المرحلة المقبلة.

ويشير إلى أن هذه التحركات قد تدفع ترامب إلى إعادة ترتيب إدارته وتغيير بعض المسؤولين لتجنب المواجهة مع الكونغرس الجديد، خصوصاً مع احتمالات فتح تحقيقات وملفات رقابية قد تثير تساؤلات بشأن نزاهة إدارته.

مكاسب سياسة ومعنوية

يرى السياسي في الحزب الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية بولاية آيوا، جون ضبيط، أن مساعي عزل الرئيس دونالد ترامب تستهدف بالأساس تحقيق مكاسب معنوية وسياسية، مستفيداً من امتلاك الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب اعتباراً من يناير المقبل، بما يتيح تمرير قرار العزل بأغلبية النصف زائد واحد.

ويوضح ضبيط، أن استكمال إجراءات العزل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 عضواً، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل امتلاك الديمقراطيين 56 مقعداً فقط، ما لم ينضم إليهم عدد من الجمهوريين.

ويؤكد المرشح الديمقراطي السابق لانتخابات مجلس الشيوخ أن استعادة الأغلبية في مجلسي الكونغرس ورئاسة اللجان النوعية اعتباراً من يناير 2027، تتيح للحزب فتح ملفات محاسبة ترامب وإدارته، وتنفيذ تعهداته الانتخابية بإحداث تغيير في المشهد السياسي الأمريكي.

ويشير ضبيط إلى أن التحقيقات ستشمل ملفات اقتصادية وصحية وخارجية، وفي مقدمتها الحرب على إيران، إلى جانب الدعم العسكري غير المحدود الذي قدمه ترامب لبنيامين نتنياهو، مؤكداً أن ملاحقة مسؤولين في الإدارة ستكون أكثر إيلاماً لترامب من العزل، وتمهد لمعركة انتخابات 2028.

المصدر: "إرم نيوز"