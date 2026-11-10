حرس الثورة الإيراني: ناقلتا نفط تحترقان في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام بحرية

وطن للأنباء: أعلنت بحرية حرس الثورة الإيراني، تعرض ناقلتي نفط لانفجار واشتعالهما في مضيق هرمز، خلال محاولتهما العبور عبر "الممر غير المصرح به"، مؤكدة أن إحدى الناقلتين كانت مدعومة بطائرات مقاتلة أمريكية.

وقالت بحرية الحرس، في بيان، إن الناقلتين اصطدمتا بلغم بحري أثناء محاولتهما عبور المضيق بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن الناقلة الثانية تعرضت لحادث وتوقفت في مكانها وسط حريق كبير.

وأضافت أن الناقلتين أوقفتا أنظمة الملاحة الخاصة بهما بهدف العبور سرا، وأنهما تحترقان حاليا قبالة الشواطئ الجنوبية.

وحذرت بحرية حرس الثورة من أن الممر غير المصرح به لا يوفر الأمان للسفن، متوعدة بأن السفن التي تتعاون مع الجيش الأمريكي ستلقى المصير نفسه.