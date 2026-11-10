قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة البيرة.

وافادت مصادر محلية، بأن قوة مشاة بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت عدة منازل وعمارات سكنية في حي "سطح مرحبا" ومنطقة "جبل الطويل"، وجالت شوارع المدينة باتجاه مخيم الأمعري حيث أغلقت الشارع أمام حركة المركبات، وأوقفت وفتشت عددا كبيرا منها.

وأضافت المصادر، أن الاقتحام تخلله إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت في منطقة حارة "الحداثية"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.