90 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 3 قاصرات.. ومطالبة بالإفراج عن أسيرتين من غزة إحداهما مصابة بالسرطان

-الاحتلال يحرم الأسيرة آمال الريفي (60 عاماً) من استكمال علاجها الكيماوي.

-نحو 80% من الأسرى والأسيرات مصابون بالجرب وسط غياب العلاج والإهمال الطبي.

-اعتداءات متكررة وتجويع وتنكيل يومي بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن ثلاث أسيرات قاصرات يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بين 90 أسيرة، وهن: ندى عودة، وعلا قطيشات، وريماس دويكات.

وفي سياق متصل، طالبت الهيئة، ونادي الأسير، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن الأسيرتين من قطاع غزة آمال الريفي (60 عاما) وابنتها ياسمين (33 عاما)، محمّلتين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهما، خاصة في ظل الوضع الصحي الخطير للأسيرة آمال التي تعاني من مرض السرطان، وتحرم من استكمال علاجها.

وأوضحا أن الأسيرتين اعتُقلتا في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أثناء عودتهما من رحلة علاج في مصر، ونُقلتا إلى سجن "عسقلان"، حيث خضعتا للتحقيق، قبل نقلهما إلى سجن "الدامون" في 29 من الشهر ذاته.

وبيّنا أن الأسيرة آمال كانت قد خضعت لأربع جلسات علاج كيماوي في مصر، وكان من المقرر أن تتلقى جلستها الخامسة في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن اعتقالها حال دون ذلك، ولم تتمكن منذ ذلك الحين من استكمال علاجها، رغم أخذ عينات منها وإبلاغها بوجود موافقة على العلاج، بانتظار تحويلها إلى المستشفى.

ونوها إلى أن آمال وابنتها ياسمين هما الأسيرتان الوحيدتان من قطاع غزة المحتجزتان ضمن 90 أسيرة في سجون الاحتلال، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة..

وكان نادي الأسير قد أشار، في تقرير صدر مؤخرا، واستند إلى زيارات طواقمه القانونية لعشرات الأسرى والأسيرات خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى أن نحو 80% من الأسرى والأسيرات، بمن فيهم الأطفال، مصابون بمرض الجرب، في ظل غياب العلاج الحقيقي، ونقص الملابس، وتفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون.

ولفت النادي إلى أن عمليات القمع تتكرر في بعض أقسام السجون كل يومين أو ثلاثة، وتترافق مع الاعتداء بالضرب واستخدام الأسلحة والكلاب البوليسية، إلى جانب استمرار سياسة التجويع والإهمال الطبي والتنكيل اليومي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، بينهم نحو 90 أسيرة.