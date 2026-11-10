بقرار من بن غفير.. الاحتلال يغلق مؤسسة برج اللقلق في القدس لمدة ستة أشهر

وطن للأنباء: أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مؤسسة برج اللقلق المجتمعية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر، بقرار من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وذلك للمرة الثانية.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المؤسسات المجتمعية الفلسطينية في القدس، وتحدّ من أنشطتها الثقافية والاجتماعية والرياضية، في ظل القيود المتواصلة المفروضة على عمل المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وتُعد جمعية برج اللقلق من المؤسسات المجتمعية البارزة في البلدة القديمة، إذ تأسست عام 1991، وتقدم خدمات وبرامج تعليمية وثقافية ورياضية واجتماعية للأطفال والشباب والنساء، لا سيما في حي باب حطة والأحياء المحيطة به، وتشكل مساحة مجتمعية تخدم مئات المقدسيين.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مقر الجمعية في 17 شباط/فبراير 2026 لمدة ستة أشهر، بموجب قرار وقّعه بن غفير، بذريعة وجود أنشطة للسلطة الفلسطينية أو برعايتها داخل المؤسسة دون تصريح مكتوب، وهو ما رفضته إدارة الجمعية، مؤكدة أنها مؤسسة اجتماعية مسجلة قانونياً وتمارس أنشطتها لخدمة المقدسيين.

