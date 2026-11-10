الحرس الثوري: صاروخ "هرمز" قادر على رصد الرادارات واستهدافها

رام الله – وطن للأنباء: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن صاروخ «هرمز» قادر على رصد الموجات الصادرة عن أنظمة الرادار وتحديد مواقعها واستهدافها، مؤكدا أن صناعة الصواريخ الإيرانية بلغت مرحلة النضج والاكتفاء الذاتي، بما يتيح مواصلة الإنتاج بالاعتماد على الإمكانات المحلية رغم الحصار والعقوبات.

وقال مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد علي بلالي، إن صناعة الصواريخ في إيران باتت تعتمد على القدرات الداخلية، بما يشمل تأمين المواد الأولية ومعالجتها لإنتاج الوقود الصلب والسائل، مستفيدة من الموارد المعدنية ومشتقات النفط المحلية.

وأوضح أن الخبراء الإيرانيين يعملون على تصميم صواريخ تتناسب مع متطلبات ميدان القتال، مشيرا إلى أن صاروخ "هرمز" صُمم لمواجهة المنظومات الرادارية، ويستطيع التوجه نحو مصادر انبعاث الموجات الصادرة عنها واستهدافها.

وأضاف أن إيران طورت أيضا الصاروخ الباليستي المضاد للسفن «خليج فارس»، المزود بباحث بصري والمصمم لاستهداف القطع البحرية المتحركة، ويبلغ مداه 500 كيلومتر.

واعتبر بلالي أن هذه التقنيات تعكس انتقال صناعة الصواريخ الإيرانية من إعادة إنتاج التقنيات القائمة إلى تصميم أسلحة جديدة وتطويرها وفق متطلبات ساحة القتال، مؤكدا أن العقوبات والحصار لن يوقفا الإنتاج الصاروخي.

رضائي: حان الوقت لقبول شروط إيران السبعة

وفي سياق متصل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، إن الحرب ضد إيران ألحقت «ضررا بالغا» بالإدارة الأمريكية، متهما واشنطن بمواصلة التصرف «مثل مقامر يائس».

ودعا رضائي، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى وقف ما وصفه بفبركة الأخبار الزائفة بشأن مفاوضات وهمية، وعدم إنكار «النظام الجديد في غرب آسيا»، مضيفا أن الوقت حان للاستسلام للشروط الإيرانية السبعة التي أعلنتها طهران مرارا.