نقابة العمال العرب في الناصرة تنفي تسلّم قائمة بأسماء 6450 عاملاً فلسطينياً للعودة إلى العمل في الداخل

وطن للأنباء: نفت نقابة العمال العرب في الناصرة صحة الأنباء المتداولة بشأن تسلّمها قائمة تضم أسماء 6450 عاملاً فلسطينياً من شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لعودتهم إلى العمل في الداخل مطلع العام المقبل.

وقالت النقابة، في بيان توضيحي وصل وطن نسخه منه، إنها ترفض الإشاعات والأخبار التي جرى تداولها بهذا الخصوص، والتي وصلت إليها عبر مقاولين في الداخل وعمال فلسطينيين وصحافيين إسرائيليين، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيان بشأن هذه الأنباء، وأنها لا تمت للحقيقة بصلة ولا علاقة للنقابة بها.

وأوضحت أن مسألة عودة عمال الضفة الغربية المحتلة إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 لا تزال مرتبطة بالتطورات السياسية في إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الملف ليس مدرجاً، في الوقت الراهن، على أجندة كل من غادي أيزنكوت وبنيامين نتنياهو أو أي طرف من الأحزاب الصهيونية.

ودعت النقابة إلى عدم تداول الأخبار غير المؤكدة بشأن عودة العمال، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول قائمة الـ6450 عاملاً لا يستند إلى أي إعلان صادر عنها.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة توضيح حقيقة هذه الأنباء منعاً لإثارة البلبلة والتوقعات لدى العمال الفلسطينيين بشأن موعد عودتهم إلى العمل في الداخل.