نتائج أعمال بورصة فلسطين للربع الثالث من العام 2026

وطن للأنباء: أفصحت بورصة فلسطين عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2026، حيث بلغ الربح الصافي 238 ألف دولار مقارنة بـ 771 ألف دولار لنفس الفترة من العام 2025، بانخفاض نسبته 69%.

ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع قيم وأحجام التداول، إذ بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ما مجموعه 184 مليون دولار، مقابل 238 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 23%، وقد تأثر نشاط التداول بحالة الترقب والحذر السائدة بين المستثمرين في ظل غياب أفق سياسي واضح لا سيما في قطاع غزة، واستمرار مشكلة الرواتب الحكومية وارتفاع نسبة البطالة.

في المقابل، خالف مؤشر القدس هذا الاتجاه، مسجلاً صعوداً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع منذ بداية العام 2026 بنسبة 13.8% مغلقاً عند مستوى 705 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، كما سجل مؤشر القدس الإسلامي ارتفاعاً بنسبة 11.5% مغلقاً عند مستوى 113 نقطة، وارتفعت كذلك القيمة السوقية لبورصة فلسطين 18.8% لتبلغ حوالي 5.4 مليار دولار، وهو ما شجع المساهمين على الاحتفاظ بأسهمهم للاستفادة من موجة الصعود، الأمر الذي شكل عاملاً إضافياً في تراجع قيم التداول.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة خصوصية قبل أن يتم لاحقاً إدراجها للتداول بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وهي الجهة المنظمة لإصدار وتداول الأوراق المالية في فلسطين، وتضم 47 شركة مُدرجة موزعة على خمس قطاعات وهي البنوك والاستثمار، والخدمات، والتأمين، والصناعة.