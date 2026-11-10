غوتيريش: "إسرائيل" تعرقل خطة السلام وإيصال المساعدات إلى غزة

وطن للأنباء: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن "إسرائيل" تضع عراقيل عديدة أمام تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية، محذرا من توجهها نحو ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به غوتيريش، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وقال غوتيريش إن المجتمع الدولي فشل في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدا وجود جهات تتحمل المسؤولية عن هذا الفشل.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشهد التزاما به، وأن الأطفال في غزة لا يزالون يفقدون حياتهم، واصفا الأوضاع الإنسانية هناك بأنها "مروعة".

وأشار إلى وجود خطة سلام أقرها مجلس الأمن الدولي، إلا أن تنفيذها يسير ببطء شديد، داعيا "إسرائيل" إلى إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ الخطة ووصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، وصف غوتيريش التطورات فيها بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير القسري واعتداءات المستوطنين.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف الفلسطينيين، إلى جانب صحفيين ودبلوماسيين.

وحذر من وجود توجه إسرائيلي واضح نحو السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن هذه الممارسات تشير إلى أن الهدف النهائي هو ضمها إلى السيادة الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة منع الضم بجميع الوسائل المتاحة، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وأكد غوتيريش أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، داعيا إلى الحفاظ على فرص تطبيقه.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اقتحامات وعمليات اعتقال إسرائيلية شبه يومية تطال فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتتخللها اعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وشملت تلك الاعتداءات القتل والاعتقال وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات.