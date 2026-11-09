رداً على مقالة المتوكل طه المنشور على "وطن" .. عندما يخلط المثقف الحابل بالنابل تقع الكارثة

كتب جوزيف حزبون: أكتب إليك كمسيحي عربي، لا لأدافع عن ترامب ولا عن هيغسيث ولا عن أي سياسة أمريكية تستبيح دماء الفلسطينيين أو تستثمر الدين في خدمة الاحتلال. أنا أشاركك الغضب على ما يحدث في غزة، وأرفض خطاب ترامب العنصري ضد الإسلام والمسلمين، وأرفض أي رسم أو تصريح يستفزّ مشاعر المسلمين باسم المسيحية. لكنني أختلف معك في الطريقة التي عالجت فيها الموضوع، لأنك خلطت الحابل بالنابل، وهذا الخلط لا يخدم قضيتنا، بل يشتّت الغضب ويضعنا في مواجهة من ليسوا خصوماً لنا.

أولاً، ترامب وحكومته وسياسات واشنطن شأن، والفاتيكان والباباوات شأن آخر تماماً. لا يجوز لمثقف أن يساوي بين رئيس أمريكي يستخدم الدين في السياسة، وبين كرسي بابوي له تاريخ وتعاليم ومؤسسات ومواقف معلنة. من حقك أن ترفض الرؤية الأمريكية التي تخلط الدين بالسياسة وتخدم أجندات صهيونية وإمبريالية، وأن تسمّيها بما تشاء، لكن من غير المقبول أن تُحمّل المسيحية أو البابا مسؤولية قرارات ترامب. هيغسيث ليس ناطقاً باسم الكنيسة، وترامب ليس بابا، وأمريكا ليست دولة دينية بالمعنى الفاتيكاني.

ثانياً، الخلط بين الفاتيكان وبين "حرية التعبير" الأوروبية العلمانية خطأ جسيم. أوروبا التي أخرجت الرسومات المسيئة ليست أوروبا مسيحية، بل أوروبا علمانية تتنكّر أحياناً حتى لحقوق المسيحيين أنفسهم. كثير من المسيحيين استنكروا تلك الإساءات، لكنهم في الوقت نفسه يعيشون في أنظمة قانونية لا تعطي الكنيسة سلطة المنع. فلا يصح أن تضع البابا في خندق واحد مع صحيفة فرنسية أو مع حكومة أمريكية.

ثالثاً، بخصوص الحروب الصليبية، أنت محق في أن خطاب أوربان الثاني كان خطاب كراهية واستعلاء، وهذا أمر موجود في مصادرها. لكن التاريخ لا يُقرأ بانتقائية. المسلمون أيضاً دخلوا بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا بالجيوش، وكانت هناك جزية وتمييز، وكانت هناك وقائع قتل وتخريب، ومنها ما ذكره المؤرخون عن كنيسة القيامة. لا أقول هذا لأبرّر الصليبيين، بل لأقول: كل تاريخ فيه ظلم، وكل طرف مدعوّ إلى مواجهة ماضيه بشفافية. والكنيسة الكاثوليكية فعلت ذلك حين اعتذر يوحنا بولس الثاني عن آثام المسيحيين في التاريخ، ومنها العنف باسم المسيح. فهل يستطيع المثقف المسلم أن يواجه ماضيه أيضاً دون أن يتهم غيره بالتحيّز؟

رابعاً، البابا بندكتس السادس عشر ليس أوربان الثاني. محاضرته في ريغنسبورغ كانت محاضرة جامعية اقتبس فيها كلاماً لكاتب بيزنطي، وأثارت جدلاً، ثم أوضح الفاتيكان موقفه، وانطلق بعدها مسار حوار إسلامي-مسيحي واسع، من "كلمة سواء" إلى منتدى الكاثوليك والمسلمين. والأهم أن هذا البابا نفسه زار فلسطين، ووقف في مخيم عايدة، وتحدّث عن معاناة اللاجئين، ودافع عن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة. فلماذا تُزجّ باسمه مع حفنة من السياسيين الأمريكيين الذين لا يمثلونه ولا يمثلون الكنيسة؟

خامساً، لا يصح تحميل المسيحية وحدها مسؤولية الفاشية والنازية والاستعمار. هذه ظواهر حديثة قامت على أيديولوجيات عرقية وقومية وعلمانية، واستخدمت الدين أحياناً غطاءً، لكنها ليست "نتاج المسيحية" بالمعنى الذي تذهب إليه. وإذا كان الغرب ارتكب فظائع، فالمسؤولية تقع على السياسات والإمبراطوريات والأنظمة، لا على دين بأكمله. وهذا المنطق نفسه هو ما ترفضه عندما يُحمَّل الإسلام مسؤولية جرائم جماعات تنتسب إليه.

أخي الكاتب، أنا لا أطلب منك أن تتوقف عن الغضب، بل أن توجّهه بدقة. الغضب المشروع هو على الاحتلال، على الإبادة في غزة، على السلاح الأمريكي الذي يقتل أبناءنا، على ازدواجية المعايير الغربية، على الصمت العربي الرسمي. أما تحويل هذا الغضب إلى هجوم على البابا والفاتيكان والمسيحية، فإنه يضعك في خندق ضد من هم ليسوا أعداءك، ويُفقدك حلفاء حقيقيين في الغرب، ويمنح أعداء فلسطين ذريعة إضافية.

نعم، هناك خلل كبير. لكن الخلل ليس أن أحداً لم يردّ فقط، بل أن مثقفاً كبيراً يخلط بين ترامب والبابا، وبين السياسة الأمريكية والتعاليم المسيحية، وبين الإساءة العلمانية وموقف الكنيسة. والخلل الأكبر أننا، نحن العرب والمسلمين والمسيحيين، نتحوّل أحياناً إلى مدافعين عن جرحنا بدل أن نصنع تحالفاً واسعاً ضد الظلم.

وأخيراً، إن خطر هذه التصريحات لا يقف عند حدود السياسة، بل قد يدفع المجتمع الفلسطيني نحو التطرف والعدائية ضد المسيحي الفلسطيني والمشرقي، وهو كالمسلم يعاني من الاحتلال وسياسات ترامب وأمريكا. وفي هذه اللحظة الحرجة نحتاج إلى التعاضد والتكاتف لا إلى بث الفتنة والحث على التطرف، لأن تمزيق النسيج الوطني لا يخدم إلا الاحتلال.



أنا كمسيحي أقول لك: أرفض الإساءة إلى النبي محمد، وأرفض قتل المسلمين، وأرفض احتلال فلسطين، وأرفض استخدام المسيح لخدمة الحرب. وفي الوقت نفسه، أرفض أن تُصوَّر المسيحية وكأنها دين ترامب وهيغسيث. فالمسيح الذي أتبعه ليس قائد حرب، ولا وزير دفاع، ولا رئيساً عنصرياً. ومن حقك أن تطالبني بمواجهة تاريخ كنيستي، ومن حقّي أن أطالبك بمواجهة تاريخ أمتك، وبأن نبني معاً خطاباً دقيقاً لا يخلط بين الظالم والمظلوم، ولا بين الجلاد والدين.

فلنحفظ الغضب، ولكن لنحفظ أيضاً البوصلة.