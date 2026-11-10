"هيئة الجدار": أربعة أوامر عسكرية تستهدف 165 دونما في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس

وطن للأنباء: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أربعة أوامر عسكرية تستهدف أراضي فلسطينية في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، تشمل وضع اليد على أراضٍ جديدة وتوسيع حدود أوامر سابقة، بمساحة إضافية تبلغ نحو 165 دونما، بذريعة "أغراض عسكرية".

وتتوزع الأوامر بين إقامة منطقة عازلة حول بؤرة "بلغاي ميم" قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس، وتوسيع حدود طريق الفندق الالتفافي، وتوسيع موقع عسكري قرب مستوطنة "رحاليم"، ووضع اليد على مسار في منطقة جبل غدير بمحافظة طوباس.

وأوضحت الهيئة أن الأمر العسكري رقم ت/126/26، المؤرخ في 28 تشرين الأول 2026، يستهدف 14.843 دونما من أراضي بلدة الساوية بمحافظة نابلس، لإقامة منطقة عازلة حول بؤرة "بلغاي ميم"، يمتد مسارها المحيطي بطول 2,969 مترا، أي نحو ثلاثة كيلومترات.

وتشمل المساحة 13.569 دونما خارج الأراضي التي يصنفها الاحتلال "أراضي دولة"، مقابل 1.274 دونما داخل هذا التصنيف. وأكدت الهيئة أن إحاطة البؤرة بمنطقة عازلة، بالتزامن مع التوجه لتحويلها إلى مستوطنة قرب "عيلي"، يعزز تثبيتها وتوسيع نطاق السيطرة حولها، ويهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية المحيطة.

وفي محافظة قلقيلية، يضيف الأمر العسكري رقم ت/10/23، المتعلق بتمديد وضع اليد وتعديل حدود طريق الفندق الالتفافي، مساحة 91.813 دونما إلى نطاق السيطرة العسكرية، لترتفع المساحة الإجمالية المشمولة بالأمر إلى 376.984 دونما من أراضي الفندق وإماتين وجينصافوط وحجة وكفر قدوم.

وتظهر الخريطة المرفقة امتداد الجزء المضاف جنوب جينصافوط باتجاه الطريق المؤدي إلى مستوطنة "عمانوئيل"، بما يعزز ربط الطريق الالتفافي بشبكة الطرق الاستيطانية المحيطة.

كما يتضمن الأمر العسكري رقم ت/17/24، المؤرخ في 28 تشرين الأول 2026، تعديل حدود الموقع العسكري قرب مستوطنة "رحاليم"، بإضافة 2.311 دونما من موقع "أرض الظلمة" في الحوض الثامن من أراضي الساوية بمحافظة نابلس، فيما تبلغ المساحة الإجمالية بعد التعديل 7.837 دونما.

ويؤدي هذا التعديل إلى توسيع مساحة الأراضي الموضوعة تحت الحيازة العسكرية في محيط المستوطنة.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، يقضي الأمر العسكري رقم ت/132/26، المؤرخ في الخامس من تشرين الثاني 2026، بوضع اليد على 56.08 دونما من أراضي طوباس وتياسير في منطقة جبل غدير، منها 44.027 دونما يصنفها الاحتلال "أراضي دولة"، و12.053 دونما خارج هذا التصنيف.

وتظهر الخريطة مسارا متعرجا يتصل بالطريق رقم 5799، ويتجه صعودا نحو جبل غدير المصنف محمية طبيعية، ويلتف قرب قمته ويمتد غربا، بما يرجح استخدامه طريقا للوصول العسكري، فيما يكتفي نص الأمر بتحديد الغرض العسكري العام.

وأكدت الهيئة أن هذه الأوامر تكشف تكامل إقامة المناطق العازلة حول البؤر الاستيطانية وتوسيع الطرق الاستيطانية مع تعزيز المواقع والمسارات العسكرية، بما يرسخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويفرض قيودا إضافية على استخدامها والوصول إليها.

وشددت على أن المساحات الموضوعة تحت اليد العسكرية تمثل نطاق الاستيلاء المباشر، فيما قد تطال تداعيات التنفيذ أراضي أوسع في محيطها، مشيرة إلى أن الأوامر العسكرية الأربعة، وفق نصوصها، سارية حتى نهاية عام 2028.