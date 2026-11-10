طهران تكشف عن "مدينة صاروخية" جديدة تحت الأرض

وطن للأنباء: قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل "حتماً"، محذراً من أن أي مواجهة عسكرية مقبلة ستشهد "مفاجآت" جديدة، وذلك خلال جولة تفقدية لمنشأة صاروخية استراتيجية تحت الأرض تابعة لـ"الحرس الثوري"، كشفت خلالها طهران عن صواريخ باليستية ومنصات إطلاق متحركة ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، مشاهد من المنشأة التي وصفتها وكالات إيرانية بأنها "مدينة صاروخية" جديدة، وظهر فيها عبد اللهي برفقة قائد الوحدة الصاروخية في "الحرس الثوري" مجيد موسوي، فيما أعلن التلفزيون الكشف عن أسلحة جديدة، بينها صاروخ وصفه بـ"المفاجئ"، من دون الكشف عن اسمه أو مداه أو مواصفاته.

وتزامن الكشف مع إعلان طهران رفع القيد السياسي السابق على مدى صواريخها الباليستية، الذي كان محدداً بألفي كيلومتر، في خطوة تترافق مع تصريحات عسكرية إيرانية تتحدث عن الانتقال إلى عقيدة هجومية، وتوسيع نطاق الرد ليشمل أهدافاً أميركية خارج الشرق الأوسط.

وقال عبد اللهي، خلال مخاطبته ضباطاً في المنشأة، إن إسرائيل والولايات المتحدة لم تتمكنا من تحقيق أهدافهما خلال المواجهات السابقة، مضيفاً: "إذا أراد العدو ارتكاب حماقة، فسيكون ردنا أبعد من المنطقة"، ومهدداً بأن "المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة".

من جهته، قال موسوي إن إيران تمتلك جاهزية لمواجهة أي تهديد داخل المنطقة وخارجها، مضيفاً: "إذا اقتضت الضرورة، سنضع جميع قدرات العدو في المنطقة وخارجها تحت النار، ولن نترك لهم سوى الهزيمة".

رفع القيود عن المدى

وجاء عرض المنشأة بعد إعلان المتحدث باسم "الحرس الثوري" حسين محبي، السبت، رفع القيد الذي حصر مدى الصواريخ الإيرانية بألفي كيلومتر، قائلاً: "لقد رُفع هذا القيد بالنسبة إلينا"، من دون تحديد المدى الجديد أو تأكيد امتلاك صواريخ تتجاوز هذا النطاق.

وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد وجّه، في 31 تشرين الأول الماضي، القوات المسلحة إلى مواجهة أي تهديد برد فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية، كما أمر بتحديث قائمة الأهداف لتشمل الأصول المادية وغير المادية للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقدم التلفزيون الإيراني هذه التوجيهات باعتبارها أساساً لعقيدة دفاعية جديدة، مشيراً إلى أن الصواريخ المعروضة تشمل نماذج تعمل بالوقود السائل والصلب، إضافة إلى صواريخ "كروز"، وزعم أنها تمكنت خلال المواجهات السابقة من اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية، من دون تقديم بيانات فنية أو أدلة مستقلة تدعم هذه الادعاءات.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الهجمات الإيرانية لن تقتصر على الشرق الأوسط في حال اندلاع حرب جديدة، وإن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة في أي مكان يمكن الوصول إليه.

وأضاف، الاثنين، أن العقيدة العسكرية للجيش تتجه نحو "نهج هجومي"، وأن مفهومي الرد الفعال وغياب القيود الجغرافية يجري تحويلهما إلى استراتيجيات تنفيذية.

وامتدت التهديدات الإيرانية إلى تسمية مواقع محتملة للاستهداف، إذ أشارت صحيفة "كيهان" إلى مصالح أميركية ومواقع لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان، فيما نشرت صحيفة "همشهري" خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة.

كما نشرت وكالة "فارس" مقطعاً مولداً بالذكاء الاصطناعي تضمن تهديداً باستهداف مواقع عسكرية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حال تقديمها مساعدة للولايات المتحدة في أي مواجهة مع إيران.