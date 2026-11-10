خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال بشأن خيارات التصعيد ضد إيران

وطن للأنباء: تجددت الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، بشأن الخيارات العسكرية المطروحة للتعامل مع إيران، في ظل تحذيرات من خطوات قد تدفع نحو مواجهة جديدة مع طهران، وسط مؤشرات على عدم رغبة الإدارة الأميركية في الانخراط في حرب جديدة خلال المرحلة الحالية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن الخلافات برزت مجدداً خلال مداولات سياسية وأمنية تناولت الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في التعامل مع إيران، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على النشر تحول دون الكشف عن تفاصيل هذه المناقشات.

وبحسب القناة، يرى زامير أن الخطوات التي يدفع نتنياهو باتجاه تنفيذها «غير حذرة»، محذراً من تداعياتها المحتملة وإمكانية أن تقود إلى مواجهة عسكرية مع إيران، في وقت تتطلب فيه الظروف الأمنية والسياسية قدراً كبيراً من الحذر، خصوصاً في ظل عدم إظهار الولايات المتحدة استعداداً للانخراط في مواجهة عسكرية جديدة.

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفضل في المرحلة الحالية مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران، بالتوازي مع استمرار المفاوضات معها.

وأضافت الهيئة أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى تراجع حماسة ترامب لخيار مهاجمة إيران، على الأقل في الوقت الراهن، لأسباب من بينها الضغوط التي مارسها قادة دول الخليج. ورغم ذلك، لا تزال حالة التأهب مرتفعة لدى الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية.

وتأتي هذه الخلافات في ظل حالة من عدم اليقين السياسي داخل إسرائيل، مع استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة، وعدم وضوح المدة التي ستبقى خلالها حكومة نتنياهو الانتقالية في السلطة، أو الجهة التي ستتولى إدارة الملف الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت القناة 12 إلى أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمبدأ مواصلة التعامل العسكري مع ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الإيرانية، بقدر ما يتمحور حول طبيعة الخطوات المقترحة وتوقيتها، ومدى المخاطر التي قد تترتب عليها، في ظل الموقف الأميركي الراهن.

ولفت التقرير إلى أن وجود أهداف إسرائيلية إضافية في إيران لم تُنجز بعد لا يشكل موضع خلاف بين المسؤولين، كما أن عدم رغبة واشنطن في استئناف القتال حالياً أمر متفق عليه، في حين يسود تقدير داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن الملف الإيراني سيظل بحاجة إلى معالجة إضافية مستقبلاً.

وفي المقابل، رفض مكتب نتنياهو ما أوردته القناة 12 بشأن الخلافات، ووصف التقرير بأنه «أخبار كاذبة ومغرضة»، مضيفاً أن المكتب لا يتطرق إلى ما يقال خلال المداولات الأمنية المغلقة.

خلافات سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير إسرائيلية عن خلافات بين نتنياهو وزامير بشأن التحرك العسكري ضد إيران، إذ كشفت تقارير نُشرت خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات الكنيست عن اعتراض رئيس الأركان على محاولات الدفع نحو عمليات عسكرية جديدة.

ووفق تلك التقارير، طالب زامير بإجراء مناقشات معمقة والحصول على أوامر مكتوبة وموقعة من المستوى السياسي قبل تنفيذ أي خطوات قد تفضي إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وخلال اجتماعات مغلقة عقدت قبل الانتخابات، قال زامير: «لا نرى ضرورة لمهاجمة إيران قبل الانتخابات. إذا رأينا ضرورة لمهاجمة إيران، فسنفعل».

المصدر: عرب 48