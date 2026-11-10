حمدي فراج يكتب لوطن: بين فرساي و الأليزيه ... انها الثورة يا جلالة الملك

تهتم الصحف و وسائل التواصل الاجتماعي بخبر ان قوات الامن الفرنسية تعكف على "اجلاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون" و وضعه في مخبأ سري تحت الأرض خارج باريس و بعيدا عن قصر الأليزيه ، خوفا من المتظاهرين الغاضبين .



أثار هذا في الذاكرة قصر فرساي و الملك لويس السادس عشر و زوجته الملكة ماري أنطوانيت في مثل هذا الوقت "أكتوبر" من عام 1789 ، أي قبل 230 سنة . حصل التمرد في سجن الباستيل الرهيب ، متزامنا مع مظاهرات الجوع التي وصلت طلائعها الى قصر فرساي حيث تمكنت النساء الغاضبات من التسلل الى داخل القصر من بوابة خلفية غير محصنة و من ثم الاقتحام . اعتقل الملك فورا و الملكة فيما بعد لأنها هربت حافية بملابس النوم من ممر سري ضيق ، و لكن في النتيجة تم اعدامهما بالمقصلة .

اليوم ، لن يتم اعدام ماكرون (48 سنة) بالمقصلة ، فهذه وسيلة قديمة انتهى زمنها ، ناهيك ان فرنسا كفّت عن التعاطي بهذه العقوبة ، و زوجته (بريجيت التي تكبره بخمس و عشرين سنة تبلغ من العمر 73 عاما) رفضت النزول الى مخبأ سري تحت القصر لأنه ضيق ، فتم إيجاد مخبأ تحت ارضي خارج العاصمة . بريجيت التي صفعت زوجها امام الكاميرا على متن الطائرة في رحلة الى فيتنام العام الماضي ، و استغلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مهاجمة ماكرون و التهكم عليه ، "تعامله زوجته بشكل سيئ للغاية.. إنه لا يزال يتعافى من لكمة مباشرة على الفك" ، بريجيت ليست ماري انطوانيت ، ليست ملكة ، و ليست بغبائها ، يوم قالت للجائعين الذين لا يجدوا الخبز ان يأكلوا بسكويت . في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد ينهار والشعب يتضور جوعاً بسبب شح الخبز، كانت تعيش في بذخ شديد ، و عُرفت بشغفها بالموضة، وشراء المجوهرات الثمينة، وتنظيم الحفلات الفاخرة، والمقامرة ، و قيل انها كانت المسؤولة عن إفلاس خزينة الدولة .

كان الجوع هو مفجر الثورة الفرنسية قبل 230 سنة ، لكن ثورة اليوم يتجاوز مفجرها الى ما هو أبعد من الجوع ، ثورة اليوم فيها طلاب ينادون بإصلاح المدارس ، و عمال يحتجون على غلاء المعيشة و الأسعار ، و أصحاب السترات الصفراء المطالبين بإلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على الوقود ، الذي أخذ يشح مؤخرا بسبب الحرب الابادية على ايران .

في مشهد القصر العربي ، لا يوجد مخابيء سرية و لا انفاق تحت الأرض ، ولا مقاصل ، و لا هدم السجن "باستيل" ، حتى عندما تم "تحرير" الضفة و غزة وفق اتفاق أوسلو ، ذهبت مع من ذهبوا لرؤية هذه السجون التي كنا قد سجنا فيها ، و بدلا من هدمها ، سرعان ما عدنا اليها لنسجن فيها .

في اليوم التاريخي الذي وصلت فيه جموع الغاضبين الى القصر ، و قد اقتحموه ، دخل الدوق الى غرفة نوم الملك ليوقظه ، فسأله : هل هذا تمرد؟ فأجابه الدوق: لا يا صاحب الجلالة، إنها ثورة .

