بنك الإسكان يعلن عن الفائزين بالجوائز الربعية لشهر أيلول لحملة حسابات التوفير للعام 2026

وطن للأنباء: أعلن بنك الإسكان عن الفائزين بالجائزة الربعية لشهر أيلول لحملة حسابات التوفير للعام 2026 تحت شعار "توفير اليوم..بقربك للمليون" وبحيث بلغت قيمة الجائزة الربعية الكبرى 100,000 شيقل لرابح واحد والتي كانت من نصيب السيدة سهير سامي خليل رمضان من فرع نابلس، وبحيث تم تسليم الجائزة في حفل أقيم في مبنى فرع رفيديا، هذا وقد تم أيضا الإعلان عن الى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيقل لكل رابح من كل فرع من فروع بنك الإسكان.

ويأتي الاعلان انطلاقا من سياسة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم.

وتقوم الحملة على تقديم جائزة سنوية كبرى قيمتها مليون شيقل لرابح واحد نهاية العام، بالإضافة الى جائزة ربعية كبرى قيمتها 100,000 شيقل ربحها رابح واحد في شهر 6 ورابحة واحدة في شهر 9، اضافة الى توزيع 10,000 شيقل لرابح واحد من كل فرع من فروعه ال 15 في كل من شهر 6، 9 و 12 وبحيث تبلغ قيم الجوائز المقدمة لهذا العام 1,650,000 شيقل.

ويسعى البنك بشكل مستمر لتعزيز الوعي المالي وربط التوفير وبناء علاقة أقوى مع عملائه وتشجيعهم على اتباع سياسة الإدخار من خلال تقديم جوائز على حسابات التوفير بشكل دوري يستهدف فيها كل القطاعات وجميع الأعمار ويمنحهم فرصاً كبيرة للفوز بجوائز عديدة وبقيم كبيرة، وذلك للحفاظ على عملاء البنك الحاليين وحثهم على زيادة ايداعاتهم في حسابات التوفير والترحيب بالعملاء الجدد ومكافأتهم.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين أسامة حرزالله حرص البنك واهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير وكذلك استقطاب عملاء جدد للتوفير لدى بنك الإسكان، ليحظى الجميع بفرص عديدة للفوز بجوائز نقدية كبيرة. كما أشار أن هذه الحملة جاءت بشكل أساسي تقديرا لعملاء البنك على ادخارهم في بنك الإسكان، ولولائهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية المتعددة والمتميزة.