هرتسوغ يعلن الأحد اسم المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

- آيزنكوت يتقدم على نتنياهو بتوصيات 67 عضوا في الكنيست مقابل 46 للأخير.

وطن للأنباء: أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الخميس، أنه سيعلن يوم الأحد المقبل اسم المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عقب استكمال المشاورات مع قادة الأحزاب بشأن الشخصية الأوفر حظا لتولي المهمة.

وقال هرتسوغ إنه سيجري مشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع مواقفهم وتحديد المرشح الذي يحظى بأفضل فرص لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك في أعقاب مشاورات التوصية التي أجراها هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب الفائزة في انتخابات الكنيست، على مدار يومي الأربعاء والخميس، والتي أظهرت تقدم زعيم حزب "يَشار" غادي آيزنكوت، بحصوله على توصيات 67 عضو كنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحظي آيزنكوت بدعم قوائم "بِياحد" و"الديمقراطيون" والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة و"يسرائيل بيتينو"، إلى جانب حزبه، فيما أوصت أحزاب "الليكود" و"شاس" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" بتكليف نتنياهو، بينما امتنع حزب "يهدوت هتوراه" عن التوصية بأي من المرشحين.

وجاءت توصية القائمة المشتركة بآيزنكوت بالإجماع، في إطار مساعيها لمنع عودة نتنياهو إلى الحكم، وتوسيع الفارق بينه وبين منافسه، رغم انتقادها عدم إبداء معسكر المعارضة موقفا واضحا بما يكفي تجاه سياسات نتنياهو والتحريض على المواطنين العرب.

ورغم تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات، لا يمتلك أي من المعسكرين أغلبية برلمانية تضمن تشكيل الحكومة، في ظل استمرار حالة عدم الحسم السياسي، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ومشاورات إضافية لتحديد شكل الائتلاف المقبل.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد سلّمت هرتسوغ النتائج النهائية للانتخابات، الأربعاء، رغم اعتراض ممثلي أحزاب في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، على اعتمادها، بذريعة التحقيق في شبهات تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.

وأكد هرتسوغ أن النتائج المصادق عليها نهائية وقاطعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتخابات.