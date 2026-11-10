سلطة الأراضي تنظّم ورشة عمل حول التخمين العقاري في جامعة النجاح الوطنية

وطن للأنباء: نظّمت الإدارة العامة للتخمين والسوق العقاري في سلطة الأراضي، ورشة عمل بعنوان «التخمين العقاري في فلسطين» في جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة طلبة من تخصصات الجغرافيا والجيوماتيكس والاستثمار والتطوير العقاري، بهدف تعريف الطلبة بمنظومة التخمين العقاري الفلسطينية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي في السوق العقاري.

وقدّم الورشة مدير عام التخمين والسوق العقاري الأستاذ رامي الظاهر، ومدير دائرة التخمين العقاري الأستاذ محمود عدوان، والباحث الاجتماعي الأستاذ عبد الرحيم محمود خليل، المتخصص في دراسة أثر السياسات العامة على القضايا المجتمعية.

وافتتح الورشة الدكتور عبد الخالق عيسى، مرحباً بوفد سلطة الأراضي، ومؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات في ربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي، وإطلاع الطلبة على التطبيقات المهنية المرتبطة بتخصصاتهم.

وحضر الورشة عميد كلية الدراسات العليا الدكتور مصطفى غانم، والدكتورة صفاء حمادة، والدكتور أحمد طه، والدكتور لؤي أبو ريدة، والدكتورة رشا الشخشير، والدكتور بكر اشتية، إلى جانب عدد من طلبة التخصصات ذات العلاقة.

وتناولت الورشة المظلة التشريعية الناظمة للتخمين العقاري، وفي مقدمتها نظام التخمين العقاري رقم (7) لسنة 2026، النافذ منذ 28/7/2026، إلى جانب معايير ومنهجيات التخمين، وقواعد البيانات، ونظام التخمين العقاري المحوسب، ومنصة بوابة السوق العقاري، والمسار المهني للحصول على رخصة مخمن عقاري.

واستعرض الظاهر مهام سلطة الأراضي ودور الإدارة العامة للتخمين والسوق العقاري، كما تناول البرنامج التأهيلي والمسار المهني للحصول على رخصة مخمن عقاري، وأهمية التعاون مع الجامعات والاستفادة من البيانات العقارية في إعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع التخرج ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

من جانبه، تناول عدوان الجوانب التطبيقية لعملية التخمين العقاري في دوائر تسجيل الأراضي، ومفهوم التخمين وأطرافه واستخداماته، وواقع شفافية السوق العقاري ومدى توفر البيانات وتماثل المعلومات، وأثر ذلك في جودة أعمال التخمين.

وتحدث خليل عن الأبعاد الاجتماعية للتخمين العقاري، وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والجامعات والمجتمع المحلي، وإشراك الطلبة والباحثين في دراسة القضايا المرتبطة بالسوق العقاري، ودور مفهوم القيمة العادلة في معالجة عدد من القضايا والنزاعات المرتبطة بالملكية والميراث.

وشهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً مع الطلبة حول منظومة التخمين العقاري ومسار الترخيص المهني، وخلص إلى أهمية تعزيز التدريب العملي، وتشجيع الدراسات والأبحاث المرتبطة بالسوق العقاري، وتضمين الأبعاد الاجتماعية في دراسة قضايا التخمين والقيمة العادلة.

وفي ختام الورشة، أكدت الإدارة العامة للتخمين والسوق العقاري في سلطة الأراضي أهمية مواصلة التعاون مع جامعة النجاح الوطنية، وتنظيم المزيد من ورش العمل والبرامج وجلسات النقاش للطلبة، في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية والمهنية بين الجانبين، وبالتوازي مع مذكرة التعاون المزمع توقيعها بين سلطة الأراضي والجامعة خلال الفترة المقبلة، كما توجهت بالشكر إلى الجامعة وطاقمها الإداري والأكاديمي على استضافة الورشة والتعاون في تنظيمها، مؤكدة أهمية استمرار هذا النوع من الأنشطة في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي وخدمة احتياجات القطاع العقاري.