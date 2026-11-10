المتوكل طه يكتب لوطن: أسطورة الناس الغائبة

رحل مجازيّاً، فهو لم يمت تماماً! لكنّ فلسطين، من بعده، ناقصة، إلى حدّ الجرح. وربما، لفرادته، لم يتوقّع أحدٌ رحيله! لأنه نجا من أكثر من موتٍ محقّق، وبدا طائر فينيق حقيقي، يُعطي للأسطورة نسَغها وجدواها وجَمْرها الريّان.

رحل الإنسان ياسر عرفات، لكن حضوره المُدوّي ما فتئ مُقمراً رغم العتمة، وهادياً رغم الظلمة والظالمين والمرجفين، وشاحذاً للهمم، لتواصل صهيلها وتنثر فضّة أنهارها على اتّساع البلاد.

كانت كوفيته معادلاً موضوعياً لخارطة فلسطين، وكنيته اسماً من أسمائها. عرَفنا العالَمُ من خلال هيأته، واجترح معجزات جعلته يتقدّم أسماء كونيّة، مِن تشي جيفارا إلى مانديلا، ولتصبح "حطّته" السمراء، شغافاً لكلّ قلب ثائر وسِمة للفدائيين في خنادق الثورات وهبّات الشعوب. وكان، بجدارة وحقّ، أبَ الوطنية الفلسطينية، وحادي ثورتها المعاصرة، التي قدح زنادها مع معشر المؤسسين الروّاد من الشهداء وأصحاب السير المضيئة.

كان في ياسر عرفات جناحُ المَلاكِ الخالص، وفي جيبه دفاتر السوق، ما جعله يسير على صخر الهواء، وينجو من فخاخ الأقربين وطعنات الأسمنت والحاملات. وقد حمل الراية في يده، ليحقق من خلالها تجميع الشظايا لتكون ترساً صلباً في وجه الدفن والإلغاء، فأصبح خارقاً في قدرته على قدْح هذا البرق في يباب الشتات، وإنزال غيماته في حريق البلاد الواسع. لقد صاغ أسطورته الملموسة الماسية من نثار الاحتمال فوق البشري، والإدراك المستشرِف، والقلب الشجاع الواسع..لقد كان جريئاً كالموسيقى!

ياسر عرفات؛ الوالد القائد الصديق الذي راوغ الموتَ ونوازله في كلّ المنازل، بذل لنا يديه اللتين ترفعان سقف دارنا من القدس إلى العودة، دون أن تخبو جمرة الحلم في المدارك الطالعة وأناشيد المدارس..لكن أعداءه، منّا، سيلاحقونه ليدلحوا السوادَ على يديه البيضاء من غير سوء، وسيبحثون عن قدٍّ في قميصه الشريف، وسيغرزون على شفتيه ذبولهم المريب.

وعبقرية ياسر عرفات؛ كبش فلسطين المُكحّل، أراها في تمكّنه من غرس بذرة الدولة في أرض الدولة، على رغم وجاهة الرأي الآخر..لكنها بذرة لن تموت، وستشرب الكثير من دمنا، على ما يبدو، حتى تمرع وتكبر..وتظلّلنا! وبالتأكيد لن يتمّ ذلك تحت شعارات القُطْرية المنتحرة، أو الانغماس في بحر الأعداء مهما تراءى، زوراً، صافياً وناعماً، فالقوي لا يناقش، بل يفرض ولمصلحته! والحوار يكون بين الأنداد، وليس بين السادة والعبيد، أو الضحية وجلاّدها.

وياسر عرفات الذي أظهره أعداؤه عقبةً كأداء، بعد أن فرضوا علينا "الحلّ" و"البديل"، وبعد أن شوّهوا بديلنا الوطني، وعملوا على القضاء المبرم عليه، وبعد أن أقنعوا الكثيرين بأن احتجاجنا سيبهظنا أكثر، لنكون ضحايا إيجابيين! سيواصلون إقناعنا بأن نخيط أكفاننا بأيدينا، وأن نبدّل قاموسنا وروحنا وشكلنا، وأن نقطع استطالاتنا لنليق بما فصّلوه لنا من أثواب التابوت، وربما سيجدون، من بيننا، مَنْ يتماهى معهم، ويكون مجلساً يحكم بمشيئتهم التي لا تصادر ثرواتنا، بل ومستقبلنا أيضاً، بعد أن رتّبوا الإقليم المحيط، وأطبقوا على عنق الأرض، وسينسون، كالعادة، أن شعب الجبّارين الذي أصّله "الختيار" قد أنبت هذا الرجل الذي تناسخت منه المدن والقرى والنجوع والقباب.

هذا الرجل تختلف الآراء بشأنه، لكنّنا لا نختلف معه على مواقفه التي أصرّ عليها، والداعية إلى أن يتمكّن الشعب الفلسطيني من نيْل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دمعته زهرة ليمون، وابتسامته ثوب النهر. هو عاهل العاصفة، وغارس أغصان القَسَم. يتفتح في ليل الزنجبيل، ويعلو على رغوة الكلام. لا تهزّه الحوادث، ويمسك بإصبعيه غُرّة الأرض..ولن يتركها حتى الساهرة، أو فليأت أمْرُها ليلاً أو نهاراً. ثالث اثنين، الفاروق وصلاح الدين. محمول على باشق الحق. يكره الرمل وأشباه الصُّوَر. ولا يسمع إلا مساجلة النجوم. تجاوز السؤال فأصبح ضلعا في كل بيت. يليق بنا ونليق به في المواسم الصعبة..ونبقى نُحبّه!

يؤمن بشعبة، وباللحظة المكثّفة التي يراها وضوح الشمس، وهي انتصاره الأكيد. ليس له أنياب السلطان الحاكم أو مخالب الدمويين، يقبل الرأي الآخر، ويتّسع للنقد وإشارات الضيق والغضب.

لم نكتشف، بعد، أهمية هذا الرجل، ودوره الحيويّ، ومعنى وجوده بيننا بالفعل. إن الألفة تولّد الاستهتار. أظنّ أن هذا الرجل لم ينَم، كما ننام! ليس خوفاً ، فهو جسور ومشهود له بالشجاعة وثبات القلب الممتلئ، لكن إنساناً يحمل على كتفيه قضية فلسطين ومقدّساتها وشعبها وما يتعرض له، لا يمكن له أن ينعم بحلم خفيف أو بنوم عميق، وهذا يفسر قلّة طعامه، وبساطة مائدته، ومحدودية ملابسه وتعدادها القليل، وغياب الأبّهة عن مكتبه وما يحيط به.

إن معضلة ياسر عرفات تمثلت، تاريخياً، في إيجاد جواب شاف لسؤال التنازل عن فلسطين التي تمّ احتلالها العام 1948، رغم كل المبررات التي يسوقها الذين دفعوا باتجاه أوسلو و"السلطة الوطنية"..غير أن عدم إيجاد حلّ لقضية سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في الشتات، والإغراق في الحلّ الجغرافي (الضفة والقطاع) وعدم إبقاء منظمة التحرير الفلسطينية غطاء قانونياً وتمثيلياً للاجئين، يعمّق تلك المعضلة، ويُبْقي الأبواب مفتوحة على مصاريعها، للنقد والاتهام.

وبالرغم من أن قوّة الشروط الموضوعية الفلسطينية التي كانت محيطة بياسر عرفات، وقد تسللت إلى بعض سياسات القيادة والقائد، على وجه الخصوص، فإن أبا عمار كان أكثر مناعة من أن تجتاحه تلك الشروط أو تسيطر عليه. والمفارقة، أيضاً، أن بعض سياسات القائد قد أثّرت كثيراً في المحيط المجتمعي الفلسطيني، وظهرت تجلّياتها، غير مرّة، وبشكل ظاهر.

إن إعداء ياسر عرفات الذين انتقدوا سلطته بالفساد هم كاذبون، لأن مصلحتهم تقتضي بأن تكون السلطة فاسدة، غير أن هؤلاء الأعداء يوظّفون هذه الظاهرة للإساءة لياسر عرفات ولابتزاز صورته والضغط عليها. وإن مجمل الانتقادات التي يتمّ توجيهها لياسر عرفات إنما تستهدف ما يمثّله ياسر عرفات وطنياً ورمزياً، ولا تستهدف شخصه أو مساوئ موجودة وتمس الشعب الفلسطيني. وهذا لا يعني أن أبا عمار معصوم عن الخطأ، أو لم يكن مُطالباً، فلسطينياً، بمعاودة الكثير من الظواهر وتصحيحها، وعَجْم مَنْ حوله، وفرز الكثير من الخطوط المتداخلة. إنني لا أطالب بتقديس شخص ياسر عرفات، لكنني أعارض الإساءة المجّانية لهذا الرجل الذي أصاب وأخطأ.. لكنه - رغم كل ذلك - لا زال ذلك المناضل الذي لم يتنازل عن القدس، ولم يعطِ جواده للريح والأعداء.

وياسر عرفات أسطورة الناس، التي اتفقوا على أن قوامَهُ يحتمل أثقالهم وهواجسهم ورغباتهم، فوضع كلُ فلسطيني وعربي شيئاً من نفسه في أبي عمّار، فأصبح مِلْكاً لكل الناس الطيّبين، الذين استجاب لهم، وتماهى مع تطلّعاتهم وأحلامهم وعبّر عنها، وأصبح وجدانهم وهتاف روحهم، وأفتُتِنوا بمخلوقهم، وأصبح نجمَهم الذي يسعون إليه، ويتلقّفون مواقفَه وكلماته، ويحفظونها ويردّدونها، ما يفسّر تلك الجماهيرية والإقبال، منقطع النظير، على التقائه وأخْذ الصور معه ووضعها على جدران التباهي والانتماء..وكيف كانت مشاهد جنازته الاستثنائية!

لهذا؛ فإن كلّ عربي وإنساني، يحس أنه "حصَّته" كانت مُحاصَرَة في هذا العملاق الفذّ، وأنه جزء من حالة رمزه الذي يفتخر به ويباهي..وسيبقى.